Bé trai 7 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng mì tôm 02/03/2026 15:37

(PLO)- Bé trai khoảng 7 ngày tuổi ở Khánh Hòa được quấn bằng chiếc khăn tắm màu xanh đặt trong một thùng mì tôm đang chờ người thân đến nhận, đón về.

Ngày 2-3, ông Võ Văn Thuận, Phó chủ tịch UBND xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, cho biết UBND xã đã thông báo tìm cha, mẹ đẻ cho trẻ bị bỏ rơi.

Theo ông Thuận, khoảng 17 giờ 45 ngày 27-2, ông Hồ Quang Thi (34 tuổi, ngụ thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Lâm) phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi tại khu vực gần cổng nghĩa trang Hòn Thẻ, thôn Bãi Giếng 2.

Bé trai đang được ông Hồ Quang Thi ở thôn Bãi Giếng chăm sóc, nuôi nấng. Ảnh: Q. THI

Đặc điểm cháu trai, khoảng 5, 7 ngày tuổi, không có thương tích, dị tật trên cơ thể. Khi phát hiện, cháu bé mặc áo thun cộc tay, được quấn quanh người một chiếc khăn dạng khăn tắm màu xanh, bên ngoài quấn thêm một khăn choàng có mũ của trẻ sơ sinh.

Cháu bé được đặt trong một thùng giấy loại thùng mì tôm, ngoài ra không có giấy tờ hay đồ vật gì khác. Sau khi phát hiện, ông Thi báo cơ quan chức năng xã Cam Lâm.

Hiện cháu bé có sức khỏe tốt, bú tốt và đang được giao cho ông Hồ Quang Thi, tạm thời nuôi dưỡng, chăm sóc.

UBND xã Cam Lâm thông báo trong thời hạn bảy ngày liên tục, kể từ ngày 2-3, ai là cha, mẹ đẻ hoặc thân nhân của bé trai nêu trên xin liên hệ UBND xã để làm thủ tục nhận con.

Quá thời gian thông báo trên, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ hoặc thân nhân của trẻ, UBND xã Cam Lâm sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục khác có liên quan cho cháu bé nêu trên theo quy định.

Trong thời gian thông báo, nếu ai biết thông tin về cha, mẹ đẻ hoặc thân nhân của cháu bé nêu trên, kịp thời báo về UBND xã Cam Lâm theo số điện thoại 0258.3983232.