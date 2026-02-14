Tìm người thân bé gái khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi 14/02/2026 15:12

(PLO)- Bé gái khoảng 10 ngày tuổi kháu khỉnh, quấn trong chiếc khăn chấm bi vẫn đang chờ người thân đến đón về.

Ngày 14-2, tin từ UBND phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng cho biết sau ba ngày phát hiện và thông báo, vẫn chưa có người liên lạc hoặc đến nhận bé gái bị bỏ rơi.

Hình ảnh mô tả đứa bé bị bỏ rơi do AI tạo

Trước đó, lúc 8 giờ ngày 11-2, UBND phường La Gi nhận thông tin từ người dân Tổ dân phố 4 Tân An về một trẻ sơ sinh nữ, khoảng 7 đến 10 ngày tuổi bị bỏ rơi.

Lúc phát hiện, bé gái được quấn trong khăn lông màu xanh có chấm bi trắng, bên trong quấn khăn lông màu vàng xanh hình mèo Hello Kitty. Bé mặc áo sơ sinh tay dài, quấn tã, mang vớ tay chân màu trắng. Trẻ có tóc đen, mắt hai mí, sống mũi cao, không có vết bớt hay dị tật, nặng 3,6 kg và không có giấy tờ kèm theo.

UBND phường La Gi đã cử cơ quan chuyên môn lập biên bản xác minh và kiểm tra sức khỏe của trẻ. Hiện chưa xác định được cha, mẹ đẻ của cháu bé.

UBND phường La Gi thông báo ai là cha, mẹ đẻ của cháu bé thì đến UBND phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng làm thủ tục nhận con, thời hạn đến hết ngày 18-2-2026.

Sau 7 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không tìm thấy người thân, UBND phường sẽ hướng dẫn người đang tạm thời nuôi dưỡng thực hiện đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan theo quy định.

UBND phường La Gi giao các đơn vị chuyên môn kịp thời thông báo trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử và mạng xã hội. Niêm yết thông báo tại trụ sở và nhà sinh hoạt tổ dân phố liên tục trong 7 ngày.

Ai biết thông tin về cha, mẹ đẻ cháu bé đề nghị liên hệ UBND phường qua số điện thoại: 0902.399.068 (Chánh Văn phòng HĐND&UBND phường) hoặc 0982.374.494 (Chuyên viên hộ tịch) để giải quyết.