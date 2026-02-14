90 phút giành giật sự sống cho bệnh nhân thủng tâm nhĩ 2 cm ở BV tuyến tỉnh 14/02/2026 12:24

(PLO)- Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận vừa phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tâm nhĩ phải. Ca mổ kéo dài 1,5 giờ được đánh giá là một kỳ tích y khoa tại tuyến tỉnh.

Sáng 14-2, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng cho biết ê kíp khoa Ngoại tổng quát của bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân 26 tuổi bị đâm thủng tâm nhĩ phải.

Các bác sĩ xuyên đêm mổ cứu sống bệnh nhân.

Được biết, khoảng 22 giờ 15 ngày 13-12, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiếp nhận bệnh nhân B.Q.T (ngụ xã Hàm Thuận, Lâm Đồng) trong tình trạng mệt, vật vã, mạch nhanh, huyết áp tụt, những dấu hiệu điển hình của sốc mất máu tối cấp và chèn ép tim cấp. Dù bệnh nhân khai chấn thương do vô tình vấp ngã, nhưng dưới con mắt lâm sàng của các bác sĩ trực, cơ chế chấn thương này không thể do va đập thông thường.

Xương ức là tấm khiên vững chãi nhất bảo vệ lồng ngực, để một hung khí xuyên qua được lớp xương này và đâm sâu vào tim, lực tác động phải cực lớn. Kết quả chụp CT và thám sát cho thấy tâm nhĩ phải bị thủng một lỗ rộng tới 2 cm.

Quy trình báo động đỏ được kích hoạt, đây là quy trình cấp cứu tối khẩn cấp bỏ qua mọi thủ tục hành chính. Bác sĩ Mạc Tấn Quyền, Trưởng khoa Ngoại tổng quát đã dẫn dắt kíp mổ lao vào cuộc chiến.

Sau hơn 1,5 giờ căng thẳng với 2 đơn vị máu được truyền hồi sức, trái tim chàng trai trẻ 26 tuổi đã đập lại nhịp điệu của sự sống, thoát khỏi lưỡi hái tử thần một cách ngoạn mục.

GS.TS.BS Nguyễn Công Minh, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; giảng viên bộ môn ngoại Đại học Y dược TP.HCM cho biết, trong ngoại khoa tim mạch, tâm nhĩ phải là nơi máu tĩnh mạch trở về tim. Một lỗ thủng 2 cm ở vị trí này tương đương với việc mở toang một "cửa xả lũ". Máu sẽ phun xối xả vào khoang màng tim.

Việc một bệnh viện tuyến tỉnh cứu sống bệnh nhân bị thủng tâm nhĩ phải là nỗ lực đáng khen ngợi.

Trong đó, nguy cơ 1: Nếu màng tim kín, máu tụ lại gây chèn ép tim cấp, trái tim bị chính lượng máu chảy ra bóp nghẹt, không thể co bóp. Bệnh nhân sẽ tử vong do ngừng tim trong tích tắc.

Nguy cơ 2: Nếu màng tim rách, máu tràn ngập khoang phổi, bệnh nhân sẽ chết vì sốc mất máu chỉ sau vài phút.

Nếu không được phẫu thuật ngay lập tức, tỷ lệ tử vong là 100%. Không có phép màu nào khác ngoài lưỡi dao mổ kịp thời.

“Phẫu thuật tim hở, khâu vết thương tim trên nền tim đang đập (beating heart) là kỹ thuật khó, thường chỉ dành cho các trung tâm tim mạch lớn. Việc các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, một bệnh viện tuyến tỉnh, dám nghĩ, dám làm và thực hiện thành công đường mổ giữa xương ức, tiếp cận nhanh chóng để khâu lại lỗ thủng 2cm kia là một nỗ lực phi thường”, GS.TS.BS Nguyễn Công Minh cho biết.