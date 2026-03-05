Mùa mai anh đào vừa qua, phượng tím lại nhuộm màu thương nhớ xứ ngàn hoa 05/03/2026 10:26

(PLO)- Mùa mai anh đào vừa khép lại, những cánh hoa hồng phấn vừa kịp rơi xuống mặt hồ Xuân Hương thì Đà Lạt lại bước vào một mùa hoa khác dịu dàng và trầm lắng hơn - mùa hoa phượng tím.

Đầu tháng 3, trên những con đường quen thuộc của cao nguyên Lâm Viên, sắc tím của hoa phượng tím bắt đầu nở rộ, nhuộm cả không gian bằng một màu thương nhớ rất riêng của xứ ngàn hoa.

Phượng tím nở rộ bên khu bán hoa ven đường, sắc tím dịu dàng hòa vào nhịp sống thường ngày của người dân phố núi.

Phượng tím không phải loài hoa bản địa của Đà Lạt. Theo nhiều tài liệu, giống cây này có nguồn gốc từ Nam Mỹ, được đưa về trồng thử nghiệm tại Đà Lạt vào những năm 1960. Người có công mang loài cây đặc biệt này đến với thành phố sương mù là kỹ sư nông học Lương Văn Sáu, khi đó làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Đà Lạt. Từ những cây giống đầu tiên được trồng thử nghiệm, phượng tím dần bén rễ với khí hậu mát lành của cao nguyên và trở thành một phần của cảnh quan thành phố.

Qua nhiều năm, phượng tím được trồng ở nhiều tuyến đường như Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Yersin, khu vực quanh hồ Xuân Hương hay các con dốc nhỏ dẫn vào trung tâm thành phố. Cứ vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 hằng năm, khi những cơn gió xuân vẫn còn phảng phất, từng chùm hoa tím lại bung nở, tạo nên một bức tranh dịu dàng mà khó nơi nào có được.

Những tán phượng tím rợp bóng trước chợ Đà Lạt, sắc hoa dịu dàng làm mềm đi nhịp sống tấp nập của trung tâm phố núi.

Khác với sắc rực rỡ của phượng đỏ nơi phố biển hay miền nhiệt đới, phượng tím mang một vẻ đẹp rất riêng. Những cánh hoa mỏng manh, màu tím nhạt pha chút xanh biếc, rơi nhẹ trên vỉa hè hay mặt đường ướt sương khiến cả không gian như chậm lại. Màu tím ấy gợi lên cảm giác hoài niệm, lãng mạn, đôi khi là chút bâng khuâng khó gọi tên.

Với người Đà Lạt, phượng tím không chỉ là một loài hoa cảnh. Đó còn là dấu hiệu của một mùa mới, một nhịp điệu rất riêng của thành phố. Nhiều người vẫn nói vui rằng Đà Lạt có những mùa hoa nối tiếp nhau: vừa tiễn mai anh đào, phố núi lại đón phượng tím.

Còn với du khách, phượng tím luôn mang đến cảm giác háo hức. Mỗi khi những tán hoa bắt đầu nhuộm tím các con dốc, mạng xã hội lại rộn ràng những bức ảnh check-in, những lời hẹn “đi Đà Lạt mùa phượng tím”. Không ít người quay trở lại thành phố chỉ để được đi dạo dưới những tán hoa tím, nghe gió cao nguyên thổi qua và cảm nhận vẻ đẹp rất khác của Đà Lạt.

Giữa nhịp sống chậm rãi của phố núi, những chùm phượng tím cứ thế nở rồi rơi, như một lời nhắc khẽ về thời gian và ký ức.

Và mỗi mùa hoa trở lại, Đà Lạt lại khiến người ta nhấp nhổm, chờ một chuyến đi để được gặp lại sắc tím thương nhớ của xứ ngàn hoa.

Cận cảnh chùm phượng tím mong manh trên nền trời trong xanh, loài hoa đặc trưng mang nét lãng mạn rất riêng của Đà Lạt.

Tán phượng tím rợp bóng bên đường, trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách khi dạo bước khám phá thành phố sương mù.

Cây phượng tím lớn nở rộ trước các cửa hàng phố núi, sắc hoa khiến góc phố Đà Lạt thêm dịu dàng và lãng mạn.

Phượng tím nở dọc tuyến đường trung tâm, người dân và du khách thong thả dạo bộ dưới tán hoa đặc trưng của Đà Lạt.

Cánh phượng tím rơi phủ kín mặt đường trước cổng nhà cũ, tạo nên khung cảnh lãng mạn đặc trưng của mùa hoa Đà Lạt.

Phượng tím nở rợp giữa ngã tư trung tâm Đà Lạt, tạo nên điểm nhấn dịu dàng giữa nhịp giao thông tấp nập của phố núi.

Cây phượng tím lớn trước cổng một khu nhà cổ, cánh hoa rơi tím lối vào, gợi cảm giác hoài niệm của phố núi.

Những tán phượng tím đan vào nhau trên nền trời xanh, tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy chất thơ của xứ ngàn hoa.

Nhìn từ trên cao, sắc phượng tím nổi bật giữa khu chợ nhộn nhịp, tạo nên nét chấm phá dịu dàng giữa trung tâm Đà Lạt.

Du khách dừng xe bên đường chụp ảnh với phượng tím, loài hoa khiến mùa xuân Đà Lạt thêm phần thi vị.

Cận cảnh chùm phượng tím đang nở rộ trên cành, loài hoa mang vẻ đẹp nhẹ nhàng và lãng mạn của xứ ngàn hoa.

Nhìn từ dưới tán cây, phượng tím nở rải rác trên những cành cổ thụ, tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy thi vị giữa phố núi.

Những chùm phượng tím rung nhẹ trong gió trên nền trời cao nguyên, sắc hoa khiến nhiều du khách say lòng khi ghé Đà Lạt.

Tán phượng tím vươn rộng trước một khách sạn, sắc hoa nhẹ nhàng tô điểm thêm vẻ lãng mạn cho góc phố Đà Lạt.

Du khách tranh thủ ghi lại khoảnh khắc mùa phượng tím trước cổng nhà cổ, nơi sắc hoa nhuộm nhẹ không gian phố núi.

Ánh nắng xuyên qua tán phượng tím, tạo nên khung cảnh rực rỡ và yên bình, một vẻ đẹp rất riêng của mùa hoa Đà Lạt.

Con đường nhỏ phủ đầy cánh phượng tím rơi, nhiều bạn trẻ dừng lại chụp ảnh, tận hưởng mùa hoa lãng mạn giữa lòng Đà Lạt.

Hàng phượng tím nở hai bên đường dẫn vào chợ Đà Lạt.

Chùm phượng tím rung nhẹ trong gió, sắc tím dịu dàng khiến nhiều du khách không khỏi dừng lại ngắm nhìn.

Nhà thờ Con Gà thấp thoáng sau những tán phượng tím, sắc hoa làm mềm lại kiến trúc cổ kính giữa lòng Đà Lạt.

Cây phượng tím lớn nở rộ trên một tuyến đường trung tâm, du khách dừng lại chụp ảnh dưới tán hoa đặc trưng của phố núi.

Bên hồ Xuân Hương, phượng tím bắt đầu nở rộ, tô điểm cảnh quan trung tâm Đà Lạt thêm thơ mộng trong những ngày đầu mùa.

Mùa hoa phượng tím, mùa của những hoài niệm về thành phố mộng mơ.

Du khách check - in hoa phượng tím khi đến Đà Lạt ngay dịp đầu xuân.

Sắc tím phượng nở lác đác trên tán cây trước ban công một ngôi nhà Đà Lạt, mang đến cảm giác bình yên rất riêng của phố núi.