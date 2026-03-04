Cần Thơ: Người dân mang nộp con tê tê quý hiếm nặng hơn 3kg 04/03/2026 17:22

(PLO)- Phát hiện con tê tê thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trong khu dân cư ở phường Cái Răng (TP Cần Thơ), một người dân đã chủ động giao nộp cho cơ quan công an để bàn giao đơn vị chức năng chăm sóc, thả về tự nhiên.

Ngày 4-3, Công an phường Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết vừa tiếp nhận một cá thể tê tê do người dân tự nguyện giao nộp. Đơn vị đã phối hợp bàn giao cho cơ quan chức năng để chăm sóc, thả về tự nhiên theo quy định.

Trước đó, trưa 3-3, anh Nguyễn Văn Quang (48 tuổi, ngụ khu vực 3, phường Cái Răng) mang một cá thể tê tê trưởng thành đến trụ sở Công an phường để giao nộp. Cá thể này dài khoảng 1,05 m và nặng 3,2 kg.

Theo anh Quang, sáng cùng ngày, khi đi ngang đường số 6, Khu Tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô (khu vực 3, phường Cái Răng), anh phát hiện cá thể tê tê có lớp vảy sừng đặc trưng. Nhận thức đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, anh đưa về bảo quản an toàn và chủ động mang đến công an.

Anh Nguyễn Văn Quang giao nộp con tê tê cho Công an phường Cái Răng

Tê tê thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và có tên trong Sách đỏ Việt Nam được giao nộp

Qua xác định ban đầu, cá thể tê tê này thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và có tên trong Sách đỏ Việt Nam. Sau khi tiếp nhận, Công an phường Cái Răng hoàn tất thủ tục, phối hợp bàn giao cho Chi cục Phát triển nông thôn và Kiểm lâm TP Cần Thơ chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.

Theo Công an phường Cái Răng, từ tháng 10-2025 đến nay, đơn vị đã phối hợp các ban ngành đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.

Qua vận động, người dân đã tự nguyện giao nộp 5 bộ xung điện dùng đánh bắt thủy sản, một súng săn tự chế, một cá thể rồng Nam Mỹ và một cá thể tê tê để xử lý theo quy định.

Trước đó, người dân giao nộp rồng Nam Mỹ cho Công an phường Cái Răng

Công an phường Cái Răng khuyến cáo người dân không săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã. Đồng thời, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm.