Tê tê quý hiếm bò vào nhà dân ở đảo Cù Lao Chàm 17/12/2025 16:52

(PLO)- Một con tê tê quý hiếm bò vào nhà dân ở Cù Lao Chàm, TP Đà Nẵng, được thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 17-12, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm (TP Đà Nẵng) cho biết vừa thả con tê tê Java dài gần 1 mét về môi trường tự nhiên.

Tê tê quý hiếm nặng 3,2 kg. Ảnh: BQL

Sáng cùng ngày, ông Trần Can (ngụ thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp, TP Đà Nẵng) đã phát hiện 1 con tê tê tại khu vực gần nhà nên đã thông báo cho cơ quan chức năng. Con tê tê nặng 3,2 kg, dài 93 cm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã kiểm tra và thả con tê tê Java này về với tự nhiên.

Lực lượng chức năng thả tê tê về môi trường tự nhiên. Ảnh: BQL

Tê tê Java là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, được bảo vệ ở mức độ cao nhất theo Nhóm IB. Loài này hiện được xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế.