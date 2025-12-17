Tàu câu mực bốc cháy dữ dội trên vùng biển Trường Sa, 53 ngư dân thoát nạn 17/12/2025 11:06

(PLO)- Tàu câu mực chở 53 ngư dân bốc cháy trên vùng biển Trường Sa (Việt Nam), may mắn tất cả các thuyền viên được ứng cứu kịp thời.

Ngày 17-12, Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết một tàu câu mực chở 53 ngư dân đã bốc cháy trên biển.

Tàu chở 53 ngư dân bốc cháy trên vùng biển Trường Sa (ảnh minh họa). Ảnh: AI

Lúc 1 giờ cùng ngày, tàu cá QNa 91917TS do ông Huỳnh Văn Hậu (ngụ xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, đang hoạt động đánh bắt ở khu vực cách đặc khu Trường Sa 110 hải lý thì bị cháy. Sau đó, tàu bị chìm.

Khu vực tàu gặp nạn có các tàu cá khác đang hoạt động nên đã kịp thời tiếp cận hỗ trợ.

Qua trao đổi với thuyền trưởng tàu cá QNg 95454TS, lúc 8 giờ cùng ngày, các tàu cá đã tiếp cận hiện trường và cứu được tất cả thuyền viên.

Hiện tàu này đang cơ động tiếp cận các tàu cá tại hiện trường (không rõ số hiệu) để tiếp nhận các thuyền viên bị nạn.

Được biết, tàu cá QNa 91917TS là loại tàu câu mực, đăng ký xuất bến ngày 11-11, trên tàu có 53 thuyền viên. Thời tiết hiện tại khu vực bị nạn gió Đông Bắc cấp 5, cấp 6.