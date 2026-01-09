Bảo đảm cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân sau khi sửa chữa, xây dựng lại nhà ở 09/01/2026 18:07

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" trước ngày 15-1. Cùng với đó, bảo đảm cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân.

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 14kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ vừa qua.

Bảo đảm cung cấp các dịch vụ thiết yếu

Theo tổng hợp báo cáo của Bộ NN&MT, đến ngày 7-1 có 34.759 nhà bị hư hỏng đã hoàn thành việc sửa chữa, đạt 100%; hoàn thành việc xây dựng lại 1.046 nhà trong tổng số 1.597 nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi. Cùng với đó, đang tiếp tục tập trung xây dựng 551 nhà còn lại, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-1.

Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng phải "thần tốc, thần tốc hơn nữa", quyết tâm hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" trước ngày 15-1 để bảo đảm mọi người dân đều có nhà ở.

Đồng thời với việc sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay hỗ trợ bảo đảm cung cấp các dịch vụ thiết yếu điện, nước, sóng viễn thông cho người dân; xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; bảo đảm giao thông.

Tổ chức rà soát, kịp thời hỗ trợ thiết bị, đồ dùng thiết yếu (như tivi, tủ lạnh…) cho những hộ gia đình khó khăn.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân hoàn thành việc xây dựng lại nhà ở, vệ sinh môi trường.

Một trong những ngôi nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" đã hoàn thành tại Huế.

Hỗ trợ 5-10 triệu đồng/hộ để khôi phục sản xuất, mua sắm vật dụng

Thủ tướng Chính phủ cũng trân trọng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các địa phương và các cơ quan có liên quan xem xét, cân đối nguồn hỗ trợ đóng góp tự nguyện của nhân dân để triển khai phương án hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ đối với các hộ gia đình có nhà ở bị hư hại do thiên tai, bão lũ phải sửa chữa tại 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung (Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng)

Cùng với đó, hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ đối với các hộ gia đình có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi do thiên tai, bão lũ từ đầu năm 2025 đến nay (trên phạm vi toàn quốc).

"Đề nghị MTTQ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, MTTQ các tỉnh, thành phố thực hiện việc giám sát, kiểm tra để bảo đảm hỗ trợ được công khai, minh bạch, đúng đối tượng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực", thông báo nêu rõ.

Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng, xác định đầy đủ, chính xác các hộ gia đình bị tác động ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, ngập lụt, sạt lở,… từ đầu năm 2025 đến nay, chủ động cân đối nguồn lực địa phương hoặc huy động các nguồn lực khác hỗ trợ người dân.