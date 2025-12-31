Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư động viên chiến sĩ tham gia Chiến dịch Quang Trung 31/12/2025 08:11

(PLO)- Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực, quyết tâm rất cao của các chiến sĩ tham gia Chiến dịch Quang Trung thời gian qua.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa có thư động viên cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia Chiến dịch Quang Trung.

Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang viết: Cuối tháng 10, tháng 11 vừa qua, nhiều nơi trên địa bàn các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã liên tiếp xảy ra bão, lũ. Thiên tai gây ngập lụt, sạt lở đất, sập đổ, hư hại nhà cửa, làm thiệt hại rất nhiều về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Điều này tác động rất lớn đến đời sống nhân dân các tỉnh miền Trung.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: TTXVN.

Quân đội đã quán triệt, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Theo đó, toàn quân triển khai Chiến dịch Quang Trung thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Cán bộ chiến sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị và dân quân tự vệ trên địa bàn Quân khu 4, 5 và 7 đã phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Các đơn vị nêu cao tinh thần “Táo bạo, quyết liệt, thần tốc”, “Ở đâu có khó khăn, hiểm nguy, ở đó có bộ đội".

Lực lượng quân đội kịp thời xây dựng phương án, huy động phương tiện, trang thiết bị, tổ chức các đội xây dựng cơ động. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương tiếp nhận, triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân.

Tại địa bàn Gia Lai, lực lượng quân đội nhận nhiệm vụ xây dựng 100 căn nhà. Quá trình thi công vất vả nhưng cán bộ, chiến sĩ trên công trường rất lạc quan, nhiệt tình giúp người dân hoàn thiện nhà mới. Ảnh: LÊ KIẾN.

Quân đội đã quán triệt, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Theo đó, toàn quân triển khai Chiến dịch Quang Trung thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Cán bộ chiến sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị và dân quân tự vệ trên địa bàn Quân khu 4, 5 và 7 đã phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Các đơn vị nêu cao tinh thần “Táo bạo, quyết liệt, thần tốc”, “Ở đâu có khó khăn, hiểm nguy, ở đó có bộ đội".

Lực lượng quân đội kịp thời xây dựng phương án, huy động phương tiện, trang thiết bị, tổ chức các đội xây dựng cơ động. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương tiếp nhận, triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân.