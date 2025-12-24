'Chiến dịch Quang Trung' tại Gia Lai: Xây dựng thần tốc, ấm áp nghĩa tình 24/12/2025 18:37

(PLO)- Tại Gia Lai, Chiến dịch Quang Trung đang triển khai thần tốc, đảm bảo bàn giao nhà trước Tết Nguyên đán.

Những ngày cuối tháng 12-2025, tại vùng rốn lũ Gia Lai, Chiến dịch Quang Trung đang có bước “hành quân thần tốc” nhằm đảm bảo kịp tiến độ bàn giao nhà mới cho người dân bị thiệt hại do bão lũ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Xuất phát từ chủ trương lớn của đất nước và “mệnh lệnh từ trái tim”, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã không ngại khó, ngại khổ, đổ những giọt mồ hôi để cấp tốc dựng nên những căn nhà kiên cố, khang trang.

Phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận thực tế với những hình ảnh về quá trình xây dựng, ấm áp tình quân dân nơi công trường trong những ngày triển khai Chiến dịch Quang Trung.

Ngày 30-11, Thủ tướng Chính phủ phát động "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, với mục tiêu hoàn thành xây mới trước ngày 31-1-2026. Đến nay, các đơn vị, địa phương đang cố gắng rút ngắn tiến độ thi công. (Trong ảnh, bộ đội thuộc Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273, Quân đoàn 34﻿ xây nhà cho người dân tại xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai)

Tiến độ chung, các công trình cơ bản đã hoàn thành phần thô, gồm nền nhà, tường và mái. Do thời tiết mưa thất thường, quá trình thi công gặp không ít khó khăn

Tại địa bàn Gia Lai, lực lượng quân đội nhận nhiệm vụ xây dựng 100 căn nhà. Quá trình thi công vất vả nhưng cán bộ, chiến sĩ trên công trường rất lạc quan, nhiệt tình giúp người dân hoàn thiện nhà mới.

Với tinh thần "vượt nắng thắng mưa", "làm ngày không đủ tranh thủ làm thêm"... cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang miệt mài làm việc, phấn đấu đạt tiến độ bàn giao nhà cho người dân trước Tết.

Căn nhà được cán bộ, chiến sĩ xây dựng rất công phu, tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ.

Thiếu tá Nguyễn Văn Luân, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273, Quân đoàn 34 chia sẻ: "Để kịp tiến độ, chúng tôi làm ngày chưa đủ thì tranh thủ làm thêm, không kể giờ giấc. Mục tiêu sẽ bàn giao nhà cho người dân trước ngày 20-1-2026".

Theo kế hoạch, tỉnh Gia Lai xây dựng lại hơn 600 căn nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn, phấn đấu hoàn thành trước ngày 25-1-2026; sửa chữa 31.955 căn nhà bị hư hỏng nặng, hoàn thành trước ngày 31-12-2025. Đồng thời, tỉnh cũng triển khai 16 dự án, phương án tái định cư khẩn cấp cho các hộ dân vùng thiên tai.

Bà Nguyễn Thị Đào (88 tuổi, ngụ thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) vui mừng, cảm ơn "chú chú bộ đội" khi căn nhà mới sắp hoàn thành.

Cách đây hơn một tháng, bão lũ dồn dập khiến căn nhà bà Nguyễn Thị Đào (88 tuổi, ngụ thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước) đổ sập. Giờ đây, bà Đào vui mừng, phấn khởi chờ nhận nhà. Bà hy vọng, năm nay đón Tết trong ngôi nhà mới sẽ ấm cúng hơn, đầy đủ hơn. Nhà mới được xây dựng rộng rãi, với một phòng khách, hai phòng ngủ.

Tại xã Tuy Phước Đông, lực lượng bộ đội Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cũng đang khẩn trương hoàn thiện công trình, sớm bàn giao cho người dân đón Tết Nguyên đán.

Tại những khu vực cách trở, cán bộ, chiến sĩ phải dùng ghe vận chuyển vật liệu.

Những bữa cơm ấm áp tình quân dân sau những giờ lao động vất vả.

Những ngày này, tại phường Quy Nhơn Đông, lực lượng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai cũng đang khẩn trương xây dựng, đảm bảo bàn giao nhà trước ngày 15-1-2026.

Các căn nhà được xây dựng phải đảm bảo ba cứng, gồm: móng cứng, tường cứng, mái cứng. Riêng phần móng xây dựng phải đảm bảo cao hơn đỉnh lũ vừa xảy ra nhằm đảm bảo không bị ngập trong các mùa lũ sau.

Đại úy Trần Hoàng Vũ Long, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết: Khó khăn nhất khi thực hiện các công trình là hay xảy ra mưa to, ảnh hưởng tiến độ; mặt khác, các thợ chính rất khan hiếm. Để đảm bảo tiến độ đề ra là hoàn thành trước ngày 15-1, đơn vị đã cố gắng khắc phục bằng cách tăng thời gian thi công, làm ngày không đủ tranh thủ làm thêm với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa".

Bà Trần Thị Tố Diệu (khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), chia sẻ: "Sau bão, căn nhà là mái ấm duy nhất của gia đình bị sập, cứ ngỡ là mất hết rồi. Nay nhà được Nhà nước và Bộ Công an, Công an tỉnh hỗ trợ xây dựng lại tôi mừng lắm. Để có nhà khang trang hơn, gia đình tôi vay mượn, góp thêm gần 200 triệu đồng để xây lại căn nhà".

Nhiều căn nhà đã được hoàn thành và bàn giao sớm gần một tháng. Trong ảnh, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ bàn giao căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” được Bộ Công an hỗ trợ kinh phí và Công an tỉnh xây dựng cho người dân trên địa bàn.