Công an tỉnh Gia lai bàn giao 2 căn nhà đầu tiên trong Chiến dịch Quang Trung

Chiều 23-12, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ bàn giao hai căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” được Bộ Công an hỗ trợ kinh phí và Công an tỉnh xây dựng cho người dân trên địa bàn.
Hai gia đình nhận nhà mới là hộ ông Phạm Đình Ba (55 tuổi, ngụ thôn Háo Lễ, xã Tuy Phước Bắc) và ông Trần Thanh Thuận (57 tuổi, ở thôn Kiều Đông, xã Xuân An). Cả hai căn nhà được xây dựng, hoàn thành trong 20 ngày.
Nhận nhà mới, hai hộ dân bày tỏ vui mừng, xúc động và cảm ơn Bộ Công an, UBND tỉnh Gia Lai và Công an tỉnh quan tâm, giúp đỡ kịp thời. Đây là nguồn động viên to lớn cho gia đình sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, vượt qua khó khăn.
Tại lễ bàn giao, Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết thực hiện Chiến dịch Quang Trung, Công an tỉnh đã tập trung huy động mọi nguồn lực, nỗ lực thi công trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm chất lượng công trình, giúp gia đình sớm ổn định đời sống, yên tâm vui Xuân, đón Tết.
Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, tổ chức thi công "thần tốc" những căn nhà còn lại, đảm bảo bàn giao nhà mới cho người dân đúng tiến độ trước Tết.
Ngày 23-12, tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM, tổ chức CRS tại Việt Nam tổ chức lễ trao tượng trưng viện trợ 1,25 triệu USD của Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ tại miền Trung.
Trong đó, kinh phí hỗ trợ dành cho người dân tỉnh Gia Lai là 4,27 tỉ đồng, được triển khai tại hai xã Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Đông.
Cụ thể, mức hỗ trợ gồm 2,6 triệu đồng/hộ gia đình đối với các hộ có nhu cầu về vệ sinh và nước sạch và 5,2 triệu đồng/hộ gia đình đối với các hộ có nhu cầu sửa chữa, gia cố nhà ở.