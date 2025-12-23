Công an tỉnh Gia lai bàn giao 2 căn nhà đầu tiên trong Chiến dịch Quang Trung 23/12/2025 19:09

(PLO)- Trong vòng 20 ngày, Công an tỉnh Gia Lai đã hoàn thiện xây dựng và bàn giao hai căn nhà đầu tiên trong Chiến dịch Quang Trung.

Chiều 23-12, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ bàn giao hai căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” được Bộ Công an hỗ trợ kinh phí và Công an tỉnh xây dựng cho người dân trên địa bàn.

Hai gia đình nhận nhà mới là hộ ông Phạm Đình Ba (55 tuổi, ngụ thôn Háo Lễ, xã Tuy Phước Bắc) và ông Trần Thanh Thuận (57 tuổi, ở thôn Kiều Đông, xã Xuân An). Cả hai căn nhà được xây dựng, hoàn thành trong 20 ngày.

Lễ bàn giao nhà trong Chiến dịch Quang Trung cho hai hộ dân tại Gia Lai. Ảnh: CA.

Nhận nhà mới, hai hộ dân bày tỏ vui mừng, xúc động và cảm ơn Bộ Công an, UBND tỉnh Gia Lai và Công an tỉnh quan tâm, giúp đỡ kịp thời. Đây là nguồn động viên to lớn cho gia đình sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, vượt qua khó khăn.

Tại lễ bàn giao, Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết thực hiện Chiến dịch Quang Trung, Công an tỉnh đã tập trung huy động mọi nguồn lực, nỗ lực thi công trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm chất lượng công trình, giúp gia đình sớm ổn định đời sống, yên tâm vui Xuân, đón Tết.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, tổ chức thi công "thần tốc" những căn nhà còn lại, đảm bảo bàn giao nhà mới cho người dân đúng tiến độ trước Tết.

Người dân vui mừng nhận bàn giao nhà.