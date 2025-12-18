Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra xây dựng nhà 'Chiến dịch Quang Trung' ở Huế 18/12/2025 12:10

(PLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Huế nhân dịp lễ Giáng sinh 2025; đồng thời kiểm tra công tác xây dựng, sửa chữa nhà ở trong "Chiến dịch Quang Trung".

Sáng 18-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế; thăm hỏi các hộ dân và kiểm tra công tác khắc phục nhà ở bị hư hại do thiên tai.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế.

Tại Tòa Tổng Giám mục, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng gửi lời chúc Giáng sinh an lành, hạnh phúc tới Tổng Giám mục Đặng Đức Ngân cùng toàn thể linh mục, chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo.

Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Tổng Giám mục và các chức sắc trong việc vận động đồng bào Công giáo sống "tốt đời, đẹp đạo", đồng hành cùng chính quyền phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chia sẻ về tình hình đất nước, Phó Thủ tướng cho biết năm 2025, Chính phủ triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi với 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Trong thành quả chung đó có sự đóng góp không nhỏ của Tổng giáo phận Huế.

Đặc biệt, nhắc đến đợt lũ lịch sử vừa qua, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, trong đó đồng bào Công giáo tích cực chung tay hỗ trợ nhau sớm ổn định cuộc sống.

Đáp từ, Tổng Giám mục Đặng Đức Ngân trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; khẳng định tiếp tục vận động giáo dân đồng hành cùng TP Huế xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp thăm hỏi, động viên 2 hộ giáo dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ trên địa bàn.

Phó Thủ tướng kiểm tra tình hình xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại do thiên tai trong "Chiến dịch Quang Trung" tại xã Lộc An.

Đoàn cũng kiểm tra thực tế tình hình xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại do thiên tai trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung" tại xã Lộc An.

Tại đây, Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo người dân sớm có nơi ở an toàn để đón Tết, vui Xuân.