Chiến dịch Quang Trung ở Đắk Lắk: Phía Đông kêu gọi phía Tây đáp lời 14/12/2025 17:58

(PLO)- Không chỉ lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ mà nhiều tình nguyện viên đã “chi viện” để đẩy nhanh tiến độ của Chiến dịch Quang Trung.

Ngày 14-12, lực lượng của Quân khu 5 vẫn tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà cho bà con xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, địa phương từng chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.

"Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm"

Tại các căn nhà được xây mới, người dân, bộ đội cùng nhau xúc cát, trộn hồ…không khí rất khẩn trương.

Các lực lượng tham gia xây nhà cho người dân vùng lũ. Ảnh: T.Q

Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, cho biết sau lũ, xã Hòa Thịnh ngổn ngang, xơ xác. Hơn thế, bà con đối diện với nhiều khó khăn vì tài sản đã bị trôi, nhà cửa bị hư hỏng, sập.

Theo ông Lành, thực hiện Chiến dịch Quang Trung, xã Hòa Thịnh có 119 căn nhà được xây mới, hơn 100 căn nhà phải sửa chữa. Đến nay, hầu hết các căn nhà được xây mới đã khởi công, nhiều căn đã nhà thành hình.

Một số căn nhà đã sắp xong phần thô. Ảnh: H.T

Hiện, lực lượng bộ đội vẫn tranh thủ làm cả ngày đêm, cố gắng từng giây phút để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc xây nhà cho bà con, đúng theo tinh thần chỉ đạo về Chiến dịch Quang Trung của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tuy nhiên, khối lượng công việc phải làm tại xã Hòa Thịnh để hoàn thành Chiến dịch Quang Trung còn rất nhiều. Vì vậy, ông Lành đã kêu gọi bạn bè, người thân và tình nguyện viên cùng tham gia, hỗ trợ bộ đội xây nhà giúp bà con.

Vật liệu được tập kết sẵn, phục vụ cho thi công. Ảnh: T.Q

“Chúng tôi rất biết ơn và xúc động khi bộ đội ngày đêm giúp bà con xây dựng nhà. Số lượng nhà trên địa bàn xã phải xây mới và sữa chữa rất lớn. Để bảo đảm bà con có nhà mới trước Tết, tôi rất mong có thêm lực lượng tình nguyện viên đến chung tay, hỗ trợ”.

Tham gia cùng đồng đội thực hiện chiến dịch Quang Trung nhiều ngày qua tại xã Hòa Thịnh, Thiếu tá Nguyễn Đặng Đức (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 207, Quân khu 5), cho biết ngay sau khi hành quân cơ động đến xã Hòa Thịnh, anh cùng các cán bộ, chiến sỹ của đơn vị quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao với tinh thần “giúp nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim”.

Bộ đội gia cố thép, chuẩn bị đổ trụ xây nhà. Ảnh: T.Q

Theo Thiếu tá Đức, anh và đồng đội quyết tâm "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", tăng ca liên tục để đẩy nhanh tiến độ thi công; dự kiến sẽ bàn giao nhà ở cho người dân trước ngày 15-1-2026.

Ông Trần Xuân Hội (49 tuổi, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh), cho biết gia đình ông rất xúc động, cảm kích khi được hỗ trợ 170 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới đã bị sập trong đợt lũ vừa qua.

Bộ đội tăng ca, làm đêm để đẩy nhanh tiến độ giúp bà con. Ảnh: T.T

Theo ông Hội, hiện hơn 10 chiến sĩ của Sư đoàn 315 (Quân khu 5), đã làm xong phần móng, đổ trụ để xây dựng lại nhà cho ông. Để hỗ trợ bộ đội, cha con ông Nghĩa cùng tham gia phụ hồ, chuyển gạch…nhằm đẩy nhanh tiến độ xây nhà mới.

“Khi nhà bị lũ làm sập, vợ chồng tôi canh cánh lo âu vì không biết tiền đâu để dựng lại. Thế nhưng, nhờ sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, địa phương, nhờ sự hỗ trợ của bộ đội, giờ chúng tôi được xây lại được tổ ấm. Tôi dặn vợ con, dù vất vả tới mấy, bận rộn tới mấy cũng phải túc trực, hỗ trợ các chú bộ đội xây nhà”, ông Hội chia sẻ.

Phía Đông kêu gọi, phía Tây đáp lời

Theo tìm hiểu của PLO, hiện tỉnh Đắk Lắk đang huy động mọi nguồn lực gồm: Quân đội, Công an, đoàn viên thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, doanh nghiệp, người dân và cả hệ thống chính trị cùng tham gia hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân vùng lũ đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Bộ đội tích cực giúp dân xây nhà. Ảnh: T.Q

Ngoài ra, những ngày qua, nhiều xã, phường ở phía Tây (tỉnh Đắk Lắk cũ), đã liên tục kêu gọi, huy động thêm tình nguyện viên để “chi viện” cho Chiến dịch Quang Trung, giúp bà con ở phía Đông (tỉnh Phú Yên Cũ), sớm có nhà mới.

Trao đổi với PV, ông Chu Thanh Tấn, Chủ tịch UBND xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk, cho biết hôm 10-12, địa phương đã “chi viện” đội thợ xây gồm 30 thành viên để hỗ trợ xã Hòa Mỹ thực hiện Chiến dịch Quang Trung.

Một căn nhà đã được xây phần tường. Ảnh: T.Q

“Xã Hòa Mỹ là đơn vị kết nghĩa với xã Ea Ning. Hiện địa phương anh em đang gặp khó khăn, cần hỗ trợ nên chúng tôi kêu gọi, huy động được 30 thợ xây, phụ hồ đến giúp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà cho bà con”, ông Tấn nói.

Còn ông Nguyễn Quang Trung, Chánh Văn phòng UBND xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ địa phương vừa phát đi thư kêu gọi thợ xây tình nguyện hỗ trợ xây dựng nhà cho bà con vùng lũ theo tinh thần của Chiến dịch Quang Trung.

Theo ông Trung, hiện có một số người đã tình nguyện đã đăng ký, sẵn sàng hỗ trợ xây nhà cho bà con vùng lũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm vùng lũ xã Hòa Thịnh hồi tháng 11. Ảnh: T.T

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, Chiến dịch Quang Trung tại tỉnh có 650 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn được hỗ trợ xây mới; 892 hư hỏng nặng được sửa chữa và 5.455 nhà bị tốc mái, hư hỏng một phần được hỗ trợ, với tổng kinh phí hơn 200 tỉ đồng.

Trong đó, mức hỗ trợ của tỉnh đối với xây dựng nhà mới là 170 triệu đồng/nhà, sửa chữa nhà hư hỏng nặng 40 triệu đồng/nhà, hỗ trợ nhà ở bị hư hỏng nhẹ 10 triệu đồng/nhà.

Trong đó, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu hoàn thành việc xây dựng mới nhà ở trước ngày 30-1-2026; hoàn thành việc sửa chữa nhà ở bị hư hỏng nặng trước ngày 31-12-2025; hoàn thành sửa chữa nhà ở bị hư hỏng nhẹ (tốc mái, hư hỏng một phần) đến hết ngày 10-12-2025. Đến nay, toàn bộ các nhà hư hỏng nhẹ đã hoàn thành việc sửa chữa, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng bộ đội vẫn miệt mài làm việc. Ảnh: T.Q

Trao đổi với PLO, bà Cao Thị Hòa An, Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Chiến dịch Quang Trung, với tinh thần tổng lực, thần tốc để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng trong đợt bão số 13 và mưa lũ lịch sử vừa qua.

Vẫn lời bà An, hiện các lực lượng đều cố gắng hết sức, nhiều người gác lại việc riêng, cùng vì việc chung, vì chiến dịch, vì người dân bị thiệt hại do thiên tai. Bởi lẽ, Chiến dịch Quang Trung không chỉ là trách nhiệm của chính quyền địa phương với bà con, mà còn là tình nghĩa quân-dân, là nghĩa tình đồng bào.

Người dân cùng chung tay giúp bộ đội xây nhà. Ảnh: T.Q

“Địa phương và các lực lượng đang rất khẩn trương, cố gắng để hoàn thành chiến dịch, giúp bà con đón Tết ấm áp và ổn định cuộc sống”, bà An nói.

​