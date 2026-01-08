TP.HCM chỉ đạo rà soát địa bàn đông lao động để triển khai chính sách giáo dục mầm non 08/01/2026 14:10

(PLO)- UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, UBND phường xã xác định chính xác khu vực đông lao động để triển khai chính sách giáo dục mầm non.

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản về việc rà soát, xác định các khu vực có nhiều lao động theo Điều 75 Nghị định 145/2020.

Việc rà soát nhằm triển khai hiệu quả các chính sách phát triển giáo dục mầm non tại các khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn TP theo Nghị quyết 30/2025 của HĐND TP, đồng thời xác định chính xác các khu vực thuộc “nơi có nhiều lao động”. Để thực hiện, Chủ tịch UBND TP.HCM đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan.

Theo đó, Sở GD&ĐT TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các phường, xã, đặc khu tham mưu UBND TP.HCM ban hành văn bản xác định “nơi có nhiều lao động” trước ngày 30-1.

Các Ban Quản lý Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Sở Công Thương phối hợp với Bảo hiểm xã hội TP.HCM thống kê và cung cấp đầy đủ, chính xác danh sách các doanh nghiệp tại Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp và Khu công nghệ cao.

Người lao động tìm việc tại Khu chế xuất Tân Thuận, TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Đồng thời, các cơ quan này tổng hợp, đối chiếu số lượng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội để xác định rõ các khu vực thuộc “nơi có nhiều lao động” và thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh định kỳ hàng năm.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội TP.HCM chịu trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin về số lượng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu công nghệ cao, đồng thời đối chiếu và xác nhận số liệu với các Ban Quản lý và Sở Công Thương.

Công an TP.HCM được giao phối hợp với UBND phường, xã, đặc khu xác định các khu vực thuộc “nơi có nhiều lao động”. UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp với công an xác minh, thống kê và đối chiếu số lượng người lao động đăng ký thường trú hoặc tạm trú, từ đó đề xuất địa bàn thuộc hoặc không thuộc “nơi có nhiều lao động”.

Các đơn vị liên quan hỗ trợ các sở, ngành triển khai chính sách đến các doanh nghiệp và người lao động, đồng thời thực hiện rà soát định kỳ hàng năm để cập nhật, bổ sung khi có thay đổi.

UBND TP.HCM lưu ý trong quá trình triển khai, nếu gặp khó khăn vượt thẩm quyền, các đơn vị cần gửi văn bản về Sở GD&ĐT TP.HCM để tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND TP.HCM chỉ đạo giải quyết.