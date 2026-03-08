TP.HCM: Nhiều chương trình thiết thực tôn vinh phụ nữ 08/03/2026 16:08

(PLO)- TP.HCM tổ chức nhiều chương trình tôn vinh và chăm lo phụ nữ, từ sinh hoạt chuyên đề, hỗ trợ lao động nữ đến khám sức khỏe miễn phí.

Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2026), nhiều hoạt động tôn vinh và chăm lo phụ nữ được tổ chức tại TP.HCM, từ các chương trình tri ân, sinh hoạt chuyên đề đến khám sức khỏe miễn phí cho nữ công nhân.

Không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm, các hoạt động còn cho thấy nỗ lực của Thành phố trong việc tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò trong đời sống xã hội.

Phụ nữ tiếp tục khẳng định vai trò trong đời sống xã hội

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP.HCM tổ chức chương trình “Tự hào Phụ nữ TP.HCM” vào ngày 8-3, nhằm lan tỏa các giá trị tốt đẹp và khẳng định vai trò của phụ nữ thành phố trong giai đoạn phát triển mới vào ngày.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cùng Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM Võ Ngọc Thanh Trúc trao quà tri ân các Mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (thứ 2, từ trái sang) tại chương trình “Tự hào Phụ nữ TP.HCM”. Ảnh: BTC

Theo bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 là biểu tượng của tinh thần đấu tranh vì quyền bình đẳng, hạnh phúc và sự tiến bộ của phụ nữ trên toàn thế giới.

“Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam luôn gắn với sự kiên trung, nhân hậu, đảm đang và sáng tạo; từ Hai Bà Trưng, Bà Triệu đến những nữ anh hùng trong các cuộc kháng chiến” - bà Võ Ngọc Thanh Trúc nói.

Do đó, bà Trúc cho hay hành trình phát triển của TP.HCM hôm nay, phụ nữ tiếp tục có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM cùng bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM tại chương trình “Tự hào Phụ nữ TP.HCM”. Ảnh: HẢI NHI

Theo Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM, những năm qua phong trào phụ nữ Thành phố tiếp tục phát triển, các cấp hội đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng chăm lo đời sống hội viên, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh cả nước hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Vì vậy, bà Trúc đề nghị mỗi hội viên cần phát huy trách nhiệm, tích cực tham gia bầu cử với tinh thần “hiểu đúng, chọn đúng”.

Dịp này, Bộ phận Tuyên truyền - Đối ngoại nhân dân của Hội LHPN TP.HCM cùng 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích trong giai đoạn 2019-2023.

Hội LHPN TP.HCM trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội. Ảnh: HẢI NHI

Hội LHPN TP.HCM cũng trao bằng khen cho 18 tập thể và 3 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội, đồng thời tiếp nhận các cam kết đồng hành chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2026-2030.

Đáng chú ý, Hội LHPN TP.HCM ra mắt Câu lạc bộ “Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới TP.HCM” với 18 thành viên, cùng ứng dụng “Trợ lý AI - Bạn đồng hành của Phụ nữ TP.HCM” nhằm hỗ trợ phụ nữ trong học tập, làm việc và đời sống.

Tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ lao động nữ

Không chỉ tôn vinh, nhiều hoạt động trong dịp 8-3 cũng hướng đến việc chăm lo thiết thực cho phụ nữ, đặc biệt là nữ công nhân lao động.

Cùng ngày, tại phường Tam Thắng (TP.HCM), Tổ Công tác quản lý địa bàn số 5 thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Giữ gìn gia đình hạnh phúc - Giá trị cốt lõi của phụ nữ thời đại mới”, thu hút gần 500 cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động tham dự.

Theo bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 là biểu tượng cho cuộc đấu tranh vì quyền sống, quyền bình đẳng và hạnh phúc của phụ nữ trên toàn thế giới. Đây là dịp để các cấp công đoàn nhìn lại việc thực hiện các chính sách dành cho lao động nữ như thai sản, tiền lương và điều kiện làm việc.

Lao động nữ lựa đồ tại các gian hàng. Ảnh: HẢI NHI

“Khi phụ nữ được tôn trọng, bảo vệ và tạo cơ hội phát triển, họ sẽ cống hiến nhiều hơn, vừa chăm lo gia đình vừa khẳng định năng lực trong lao động và quản lý” - bà Xương nói.

Thời gian tới, các cấp công đoàn TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai các chương trình chăm lo đoàn viên như Phúc lợi đoàn viên, Áo dài - trao gửi yêu thương, Đám cưới tập thể, Bếp ấm công đoàn, Học bổng Nguyễn Đức Cảnh…, ưu tiên nữ công nhân trực tiếp sản xuất và có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, công đoàn sẽ tăng cường đào tạo kỹ năng nghề, kỹ năng số và kỹ năng mềm cho nữ công nhân; khuyến khích sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao thu nhập và vị thế trong công việc, đồng thời nâng cao chất lượng thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản thiết thực hơn cho lao động nữ.

Người lao động được tầm soát các bệnh nghề nghiệp. Ảnh: HẢI NHI

Tại Bệnh viện Gia An 115, LĐLĐ TP.HCM phối hợp với bệnh viện tổ chức chương trình “Khám sức khỏe cho công nhân, người lao động trên địa bàn TP.HCM”.

Hơn 300 nữ công nhân của Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (phường Tân Tạo, TP.HCM) tham gia chương trình, được đội ngũ y bác sĩ khám tổng quát và tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí với gói khám trị giá gần 500.000 đồng mỗi người.

Người lao động được tầm soát các bệnh nghề nghiệp và khám nhiều chuyên khoa như hô hấp, da liễu, phổi, mắt, phụ khoa…

Theo ông Giang Văn Nam, Giám đốc Cung Văn hóa Lao động TP.HCM, do đặc thù công việc, nhiều công nhân ít có điều kiện chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người lao động sẽ tiếp tục được mở rộng đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn.