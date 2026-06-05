Chuyên gia Đại học Quốc gia TP.HCM dùng công nghệ cao tìm hài cốt liệt sĩ 05/06/2026 05:39

(PLO)- Các chuyên gia cùng thiết bị radar xuyên đất được huy động tham gia khảo sát, thăm dò và khai quật tìm kiếm mộ tập thể liệt sĩ tại phường Kon Tum và Đăk Cấm.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ liên quan đến việc huy động lực lượng chuyên gia phục vụ công tác tìm kiếm.

Thiết bị công nghệ cao được huy động để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị Đại học Quốc gia TP.HCM tạo điều kiện để các giảng viên thuộc Bộ môn Vật lý địa cầu, Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật tham gia hỗ trợ khảo sát, khai quật và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại địa bàn phường Kon Tum và Đăk Cấm.

Các chuyên gia sẽ phối hợp sử dụng radar xuyên đất và thiết bị chuyên dụng để phát hiện các dị thường dưới lòng đất, qua đó hỗ trợ xác định vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ. Đây được xem là giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập trong điều kiện địa hình đã có nhiều biến đổi.

Theo kế hoạch, từ ngày 5 đến 6-6, lực lượng chuyên môn sẽ triển khai khảo sát tại khu vực đường Trường Chinh, phường Kon Tum và phường Đăk Cấm. Nơi đây được xác định có dấu hiệu liên quan đến các mộ tập thể liệt sĩ.

Ngay trong ngày 4-6, các giảng viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) cùng đội ngũ kỹ sư đã bắt đầu vận hành radar xuyên đất tại khu vực khảo sát. Giai đoạn đầu tập trung tại khu đất trống rộng khoảng 900 m² phía đông bắc Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm và đoạn đường Trường Chinh từ số nhà 206 đến 282.

Khu vực màu xanh nơi được cho là điểm chôn cất các liệt sĩ do một cựu binh người Mỹ cung cấp.

PGS.TS Lê Văn Anh Cường, Trưởng bộ môn Vật lý địa cầu, cho biết radar xuyên đất hoạt động bằng cách phát sóng điện từ xuống lòng đất và thu nhận tín hiệu phản xạ để tái tạo các lát cắt địa chất. Từ đó, thiết bị giúp nhận diện cấu trúc bên dưới bề mặt.

Ông cho biết công nghệ này từng được áp dụng trong một số dự án tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực miền Trung, mang lại kết quả hỗ trợ khoanh vùng hiệu quả cho lực lượng tìm kiếm thực địa.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, thành viên nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam - Hoa Kỳ, radar xuyên đất có thể nhận diện các dấu hiệu bất thường như rãnh chôn, hố đất hoặc biến đổi địa chất liên quan đến khu vực an táng. Kết quả khảo sát sẽ được đối chiếu với bản đồ quân sự, tư liệu lịch sử và thông tin nhân chứng để xác định vị trí cần khai quật chính xác hơn.

Việc ứng dụng công nghệ giúp thu hẹp đáng kể phạm vi tìm kiếm, giảm khối lượng đào bới thủ công, đồng thời tiết kiệm thời gian, nhân lực và chi phí.

Theo đánh giá của chuyên gia, radar xuyên đất hiện được sử dụng phổ biến trong khảo cổ, địa chất, xây dựng và tìm kiếm công trình ngầm. Trong lĩnh vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, công nghệ này đặc biệt hiệu quả tại các khu vực đô thị hóa hoặc đã thay đổi địa hình sau chiến tranh.

Hoạt động huy động chuyên gia và công nghệ nằm trong chuỗi nhiệm vụ của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, kéo dài đến ngày 27-7-2027.

Theo kế hoạch, sáng 5-6, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi sẽ chỉ đạo Đội K53 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ khai quật, thăm dò và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh, phường Kon Tum và phường Đăk Cấm.