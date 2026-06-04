Mùa hoa phượng nở rộ trên tuyến đường đẹp Tây Ninh 04/06/2026 14:17

Những ngày đầu tháng 6, tuyến đường 819 đoạn qua xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Tây Ninh) đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách khi hàng trăm cây phượng vĩ đồng loạt nở hoa, phủ sắc đỏ rực suốt quãng đường dài khoảng 4 km.

Video: Mùa hoa phượng nở rộ trên tuyến đường đẹp nhất Tây Ninh

Vào mỗi dịp cuối tuần, hàng chục ô tô, xe máy cùng hàng trăm du khách từ nhiều nơi đổ về đây để tham quan, chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của mùa hoa phượng.

Con đường hoa phượng nhuộm đỏ tuyến đường ven kênh 79.

Những ngày đầu mùa hè, con đường ven Kênh 79 nối từ khu vực thị trấn Tân Hưng (Long An cũ) về xã biên giới Hưng Điền trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Hàng trăm cây phượng vĩ đồng loạt nở hoa, phủ sắc đỏ rực hai bên tuyến đường, tạo nên một khung cảnh nổi bật giữa vùng quê yên bình.

Hàng phượng nở rộ, nhuộm đỏ cả tuyến đường.

Theo người dân địa phương, hàng phượng được trồng từ hơn 10 năm trước. Những năm gần đây, cây sinh trưởng tốt, hoa nở đều và đẹp hơn, khiến tuyến đường như khoác lên mình diện mạo mới.

Sắc hoa phượng đỏ nở dày, đỏ rực như lửa mùa hè.

Sắc đỏ của hoa phượng hòa cùng màu xanh của tán lá, một bên là cánh đồng rộng lớn, một bên là dòng Kênh 79 hiền hòa đã tạo nên bức tranh mùa hè đặc trưng của miền Tây Nam Bộ.

Một bên kênh, một bên phượng đỏ, đẹp nao lòng.

Vào khoảng tháng 5 và tháng 6 hằng năm, khi hoa bắt đầu vào mùa nở rộ, nơi đây trở thành điểm check-in quen thuộc của nhiều bạn trẻ. Không chỉ người dân trong khu vực, nhiều nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia và du khách từ các tỉnh, thành khác cũng sẵn sàng di chuyển hàng trăm cây số để được tận mắt ngắm nhìn và lưu lại những bức ảnh bên hàng cây phượng nổi tiếng.

Đi một lần để mang về cả mùa hè trong khung hình.

Chị Nguyễn Thúy Oanh (30 tuổi, quê An Giang, hiện sinh sống tại TP.HCM) cho biết chị biết đến địa điểm này thông qua những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhân dịp về quê cuối tuần, chị cùng nhóm bạn đã ghé thăm để trải nghiệm thực tế.

Theo chị Oanh, vẻ đẹp của con đường hoa phượng ngoài đời còn ấn tượng hơn nhiều so với những gì xuất hiện trong ảnh. Những chùm hoa nở dày, sắc đỏ nổi bật khiến khung cảnh gợi nhớ đến ký ức tuổi học trò và những mùa hè nhiều cảm xúc.

Em Nguyễn Huỳnh Ngọc Phúc bên hàng cây phượng đỏ rực.

Không chỉ hấp dẫn du khách, tuyến đường hoa còn là niềm tự hào của người dân địa phương. Em Nguyễn Huỳnh Ngọc Phúc, học sinh lớp 10 Trường THCS và THPT Hưng Điền B, chia sẻ : "Thời điểm hoa phượng nở cũng là lúc năm học sắp kết thúc. Đi trên con đường rực sắc đỏ, em cảm nhận rõ vẻ đẹp của quê hương và vui khi hình ảnh nơi đây được nhiều người biết đến".

Mùa check-in của các bạn học sinh cấp 3 dưới tán phượng đỏ rực.

Sức hút của con đường hoa phượng ngày càng lớn. Vào các dịp cuối tuần, hàng chục ô tô, xe máy cùng hàng trăm du khách tập trung về đây tham quan, chụp ảnh. Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, lực lượng Công an xã Vĩnh Thạnh thường xuyên tổ chức tuần tra, nhắc nhở người dân và du khách trong quá trình tham quan.

Lực lượng Công an xã Vĩnh Thạnh tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên đường hoa phượng. Ảnh: CAXVT

Ngoài hoạt động chụp ảnh cùng hàng phượng đang vào độ đẹp nhất, du khách còn có thể khám phá các khu chợ địa phương, tìm hiểu đời sống người dân vùng biên và thưởng thức những món ăn đồng quê mang đậm hương vị miền Tây.

Phượng nở rực trời, hè về thật gần.

Giữa không gian thanh bình của vùng quê biên giới, con đường hoa phượng ven Kênh 79 đang trở thành điểm nhấn du lịch độc đáo, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ mỗi khi mùa hè về.