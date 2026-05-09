Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026 09/05/2026 06:13

(PLO)- Sau hơn một thập kỷ tổ chức, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ đã trở thành dấu ấn văn hóa tiêu biểu, sản phẩm văn hóa đặc trưng của Hải Phòng và là sự kiện được đông đảo nhân dân, du khách mong đợi.

Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026

Tối 8-5, tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính Bắc sông Cấm, TP Hải Phòng long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng”, chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-1955 – 13-5-2026).

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết (ngoài cùng bên phải) dự khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026. Ảnh: HP

Dự lễ khai mạc có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; lãnh đạo, đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, trung ương, các tỉnh, TP.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu (ngoài cùng bên trái) cùng các lãnh đạo, đại diện một số bộ, ban, ngành, trung ương, các tỉnh, TP dự khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026. Ảnh: HP

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung khẳng định, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 là sự kiện văn hóa - du lịch có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu mùa lễ hội đầu tiên được tổ chức trong không gian và tầm vóc của TP Hải Phòng mới.

Với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng”, lễ hội không chỉ là dịp ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, tôn vinh chiều sâu văn hóa của vùng đất “địa linh nhân kiệt”, mà còn thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ của thành phố trong giai đoạn mới.

Ông Trung khẳng định, từ truyền thống hào hùng gắn với hình tượng nữ tướng Lê Chân, hào khí Bạch Đằng và những giá trị văn hóa đặc sắc được hun đúc qua nhiều thế hệ, Hải Phòng hôm nay đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và cửa ngõ kinh tế biển chiến lược của cả nước; đồng thời giữ vững vai trò cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía bắc với 11 năm liên tiếp duy trì mức tăng trưởng hai con số.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: HP

Sau hơn một thập kỷ tổ chức, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ đã trở thành dấu ấn văn hóa tiêu biểu, sản phẩm văn hóa đặc trưng của Hải Phòng và là sự kiện được đông đảo nhân dân, du khách mong đợi.

Tiếp nối hành trình đó, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 không chỉ gồm chương trình nghệ thuật khai mạc mà còn gắn với hơn 60 hoạt động văn hóa, thể thao, cùng việc khởi công, khánh thành 14 công trình, dự án trọng điểm, tạo thêm không gian phát triển mới cho thành phố.

“Hải Phòng kiên định mục tiêu trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống; tiếp tục tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, đồng thời từng bước xây dựng thương hiệu “Thành phố lễ hội - Thành phố âm nhạc”, đưa Lễ hội Hoa Phượng Đỏ trở thành thương hiệu văn hóa, du lịch và cầu nối xúc tiến đầu tư mang tầm quốc gia, quốc tế” – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định.

Các tiết mục dàn dựng công phu tái hiện hành trình phát triển của Hải Phòng từ chiều sâu lịch sử đến hiện tại năng động và khát vọng tương lai. Ảnh: HP

Năm nay, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và công nghệ trình diễn hiện đại, tái hiện hành trình phát triển của Hải Phòng từ chiều sâu lịch sử đến hiện tại năng động và khát vọng tương lai.

Chương trình khắc họa đậm nét truyền thống lịch sử, văn hóa, tinh thần “Trung dũng - Quyết thắng” của TP Cảng; đồng thời thể hiện hình ảnh Hải Phòng đang vươn lên mạnh mẽ với vai trò trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch của cả nước.

Chương trình cũng nhấn mạnh những giá trị di sản tiêu biểu được UNESCO ghi danh như Quần đảo Cát Bà; Quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc - Thanh Mai - Kính Chủ - Nhẫm Dương cùng khát vọng phát triển, hội nhập của TP trong giai đoạn mới.

Với sự trình diễn của các nghệ sĩ tên tuổi như Mỹ Tâm, Vũ Thắng Lợi, Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến… chương trình đã khiến khán giả như bùng nổ.

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi trở thành Đại sứ Du lịch TP Hải Phòng. Ảnh: HP

Trong khuôn khổ chương trình, Hải Phòng công bố và trao danh hiệu Đại sứ Du lịch TP Hải Phòng cho Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi – 1 người con của Hải Phòng.

Đây là lần đầu tiên TP chính thức công bố Đại sứ Du lịch Hải Phòng, đánh dấu bước đổi mới trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và giàu sức lan tỏa.

Cũng tại chương trình, Hải Phòng công bố quyết định công nhận Khu du lịch Vũ Yên là Khu du lịch cấp tỉnh.

Trao chứng nhận cho các cơ sở đạt tiêu chí Du lịch Xanh TP Hải Phòng. Ảnh: HP

Đồng thời trao chứng nhận cho các cơ sở đạt tiêu chí Du lịch Xanh TP Hải Phòng như Pullman Hai Phong Grand Hotel, Khách sạn Nam Cường Hải Dương, Flamingo Cát Bà, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Vietravel Hải Phòng, Hòa Bình Travel, Ngọc Anh Group…

Việc công nhận và tôn vinh các đơn vị tiêu biểu không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch mà còn khẳng định định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững của Hải Phòng trong thời gian tới.

Khép lại đêm khai mạc là màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ trên bầu trời Bắc sông Cấm, lan tỏa tinh thần “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng”, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc của năm 2026.