Công an dùng xe ưu tiên đưa bé 5 tuổi đi cấp cứu khi chờ phà ra Cát Bà 03/05/2026 17:57

(PLO)- Trong lúc hàng trăm phương tiện xếp hàng chờ phà ra đảo Cát Bà đông nghẹt, một tình huống khẩn cấp xảy ra khi cháu bé 5 tuổi bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe cần đưa đi cấp cứu ngay.

Ngày 3-5, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Công an Đặc khu Cát Hải vừa nhận được lời cảm ơn sâu sắc từ một gia đình trong chuyến đi Cát Bà dịp nghỉ lễ vừa qua.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 30-4, khi đang cùng gia đình xếp hàng chờ phà đi Cát Bà, cháu bé có biểu hiện mệt mỏi, tụt huyết áp và lịm đi.

Giữa lúc phương tiện đông đúc và gia đình đang vô cùng hoảng loạn, hai chiến sĩ Công an Công an đặc khu Cát Hải đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại đây đã lập tức có mặt hỗ trợ gia đình.

Theo đó, các chiến sĩ Đỗ Minh Thành và Phạm Quang Huy đã nhanh chóng thực hiện các bước sơ cứu tại chỗ cho cháu bé.

Công an đặc khu Cát Hải kịp thời đưa cháu bé vào bệnh viện để cấp cứu. Ảnh: CAHP

Nhận thấy tình hình cần can thiệp y tế khẩn cấp, chiến sĩ Phạm Quang Huy đã đưa cháu bé lên xe ưu tiên, bật còi hú để vượt qua đoạn đường ùn tắc, đưa thẳng tới bệnh viện gần nhất.

Không dừng lại ở đó, chiến sĩ này còn trực tiếp túc trực tại bệnh viện, trao đổi kỹ lưỡng với các bác sĩ để đảm bảo cháu bé được xử lý kịp thời.

Hiện tại, sức khỏe của cháu bé đã ổn định và ra viện.

Sự việc sau đó đã được gia đình cháu bé chia sẻ để gửi lời cảm ơn sâu sắc tới hai chiến sĩ Công an đặc khu Cát Hải, Công an TP Hải Phòng.

Trong cao điểm dịp nghỉ lễ 30-4 vừa qua, bến phà Đồng Bài (đi đảo Cát Bà) đón lượng lớn người và phương tiện, dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài.

Hàng dài phương tiện xếp hàng chờ phà để sang đảo Cát Bà hôm 30-4. Ảnh: NS

Nhiều du khách bắt đầu xếp hàng đợi phà từ 2 giờ sáng. Phà Đồng Bài khởi hành chuyến đầu tiên đưa khách sang đảo Cát Bà từ 5 giờ sáng, sớm hơn 20 phút so với lịch chạy phà được niêm yết công khai.

Đến 10 giờ cùng ngày, phương tiện đổ về bến phà Đồng Bài vẫn ngày một đông, dòng xe kéo dài đến tận ngã 3 giao đường Tân Vũ - Lạch Huyện, dài khoảng 2 km.