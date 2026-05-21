Kịp thời cứu 8 ngư dân gặp nạn trên biển Cô Tô 21/05/2026 10:35

(PLO)- Tàu đánh ghẹ của ngư dân Thanh Hóa chở tám ngư dân trong quá trình di chuyển do không đi đúng luồng lạch đã va vào đá ngầm tại khu vực đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh, khiến thân tàu bị bục, nước tràn vào.

Ngày 21-5, thông tin từ đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực biển Mã Cháu giáp Đảo Trần (đặc khu Cô Tô), một tàu đánh ghẹ của ngư dân Thanh Hóa chở tám ngư dân trong quá trình di chuyển do không đi đúng luồng lạch đã va vào đá ngầm, khiến thân tàu bị bục, nước tràn vào.

Lực lượng Biên phòng Thanh Lân tiếp cận tàu bị nạn và cứu hộ thành công tám ngư dân gặp nạn trên vùng biển Cô Tô. Ảnh: VĐ

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Thanh Lân đã khẩn trương tổ chức lực lượng, phương tiện cơ động ra hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Nhờ triển khai kịp thời, lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ tám thuyền viên lên tàu an toàn.

Hiện lực lượng Biên phòng tiếp tục phối hợp hỗ trợ đưa tài sản và phương tiện của tàu bị nạn vào vị trí an toàn, đồng thời nắm chắc tình hình trên khu vực biển để xử lý các tình huống phát sinh.