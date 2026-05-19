Hỗ trợ các sáng kiến lan tỏa lối sống tích cực cho thanh niên Việt 19/05/2026 17:03

Chiều 19-5, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Tập đoàn TCP đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 – 2028.

Việc ký kết nhằm khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ các hoạt động, sáng kiến cộng đồng vì sự phát triển toàn diện của thanh niên Việt Nam. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và 70 năm thành lập Tập đoàn TCP.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: ĐĂNG HẢI.

Theo đó, trong giai đoạn 2026-2028, Tập đoàn TCP và Trung ương Hội LHTN Việt Nam thống nhất dựa trên mục tiêu chung - duy trì các chương trình phối hợp nhằm phát huy và lan tỏa lối sống tích cực cho thanh niên Việt.

Hai bên sẽ triển khai chuỗi hoạt động trọng tâm như chăm lo đời sống thanh niên công nhân; đồng hành cùng thanh niên yếu thế và tôn vinh thanh niên khuyết tật vượt qua nghịch cảnh vươn lên trong cuộc sống; tôn vinh những tấm gương thanh niên tiêu biểu, lan tỏa lối sống tích cực, lối sống đẹp trong xã hội; tạo không gian để thu hút, tập hợp thanh niên tích cực tham gia rèn luyện thể chất. Qua đó, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm xã hội trong giới trẻ.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, chia sẻ: Trong giai đoạn qua, sự phối hợp giữa Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tập đoàn TCP đã tạo ra nhiều chương trình thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong thanh niên và cộng đồng.

Những chương trình phối hợp giữa hai bên thời gian qua đã góp phần lan tỏa lối sống tích cực, cổ vũ tinh thần vượt khó, nâng cao thể chất, tinh thần trách nhiệm xã hội và khơi dậy khát vọng cống hiến trong giới trẻ.

“Đây là những giá trị rất quan trọng trong bối cảnh thanh niên Việt Nam hôm nay đang đứng trước nhiều cơ hội lớn nhưng cũng đối diện không ít thách thức từ quá trình chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và những biến động nhanh chóng của đời sống xã hội”- anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Đại diện hai đơn vị trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: ĐĂNG HẢI.

Trong giai đoạn tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình trọng tâm như: Ngày hội Thanh niên công nhân – Lan tỏa năng lượng tích cực, hướng tới chăm lo đời sống và tiếp thêm động lực cho thanh niên công nhân; Tỏa sáng Nghị lực Việt nhằm đồng hành, tôn vinh thanh niên khuyết tật tiêu biểu giàu ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Ngoài ra còn có Giải thưởng Thanh niên sống đẹp tập trung lan tỏa những tấm gương thanh niên sống trách nhiệm, nhân ái và cống hiến cho cộng đồng; cùng chương trình Không gian Thể thao Thanh niên – Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ nhằm tạo thêm môi trường sinh hoạt, rèn luyện thể chất cho thanh thiếu nhi tại các địa phương.

Bà Arjaree Suwangool, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, Tập đoàn TCP, cho biết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục thể hiện cam kết lâu dài của TCP trong việc hỗ trợ thanh niên Việt Nam phát huy tiềm năng, nuôi dưỡng nghị lực, xây dựng lối sống tích cực và tinh thần đóng góp cho xã hội.