TP.HCM vinh danh 33 thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu 27/10/2025 10:28

(PLO)- 33 gương thủ lĩnh thanh niên công nhân TP.HCM tiêu biểu được tuyên dương là những tấm gương sáng trong học tập, lao động.

Tại chương trình kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam do Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM tổ chức tối 27-10, có 33 gương “Thủ lĩnh thanh niên công nhân TP.HCM tiêu biểu” thuộc các Đoàn phường, xã, đặc khu khối công nhân lao động… đã được tuyên dương.

Đây là những tấm gương sáng trong học tập, lao động và làm theo lời Bác, những người dám nghĩ, biết làm, luôn đổi mới phương thức hoạt động, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác.

Ông Ngô Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, trao bằng khen Thủ lĩnh thanh niên công nhân TP.HCM tiêu biểu cho chị Lê Thị Kim Thoa, Bí thư Chi đoàn báo Pháp Luật TP.HCM và các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: QUANG VINH

Danh hiệu “Thủ lĩnh thanh niên công nhân TP.HCM tiêu biểu” cũng sự ghi nhận và tôn vinh những cán bộ Đoàn xuất sắc tại các đơn vị hành chính, doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Với tinh thần năng động, sáng tạo, giàu tri thức và khát vọng cống hiến, đội ngũ thanh niên công nhân TP mang tên Bác không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là những cán bộ Đoàn tiên phong, đổi mới, sáng tạo, góp phần làm rạng danh truyền thống tốt đẹp của phong trào thanh niên công nhân TP.HCM tại cơ sở.

Đến nay trải qua tám lần tuyên dương, đã có 286 gương thủ lĩnh tiêu biểu được vinh danh, trở thành minh chứng sống động cho bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cống hiến không ngừng của thanh niên công nhân TP.

33 gương tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: QUANG VINH



Phát biểu tại buổi lễ, anh Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, đánh giá thời gian qua tổ chức Hội và phong trào thanh niên TP đã xây dựng, bồi đắp cho một thế hệ thanh niên TP tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, sẵn sàng dấn thân, chung tay xây dựng đất nước,

Theo anh Hải, kỷ niệm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2025) và ngày truyền thống Thanh niên công nhân TP (15-10-1982 - 15--10-2025) không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, mà còn là dịp để mỗi cán bộ Hội, mỗi thanh niên TP cùng soi rọi lại mình, thêm vững tin, thêm khát vọng, thêm trách nhiệm với màu áo xanh mà mình đang khoác lên.

Cũng tại chương trình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM đã tổng kết, trao thưởng hội thi quản trò “Tôi và đồng đội” lần thứ 8 - năm 2025.

Hội thi được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP, Hội Sinh viên Việt Nam TP, Hội đồng Đội TP phối hợp tổ chức, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên và thanh niên thành phố giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thông qua các hoạt động sinh hoạt tập thể; định hướng việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống tài liệu trò chơi sinh hoạt tập thể phù hợp với từng lứa tuổi thanh thiếu nhi.