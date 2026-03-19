Danh sách 85 người trúng cử Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2026-2031 19/03/2026 08:49

Ngày 19-3, ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm là cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 21, tỉnh Lâm Đồng.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Lâm Đồng diễn ra trong không khí dân chủ, an toàn, đúng quy định pháp luật; tỉ lệ cử tri đi bầu đạt mức 99,76%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân của nhân dân toàn tỉnh.

Kết quả, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu đủ theo cơ cấu, thành phần và số lượng đã được ấn định. Các đại biểu trúng cử bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, có cơ cấu hợp lý về giới tính, độ tuổi, trình độ chuyên môn và đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng khẳng định, kết quả bầu cử đã phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng và sự tín nhiệm của cử tri đối với những người đủ đức, đủ tài tham gia cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Dưới đây là danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2026-2031 (mời bấm vào xem):

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.pdf