Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Thái Lan 08/06/2026 17:30

Chiều 8-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8 đến ngày 9-6-2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: VGP

Đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối ASEAN

Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Anutin Charnvirakul nối tiếp ngay sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 27 đến 29-5-2026 vừa qua và diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6-8-1976 - 6-8-2026), qua đó cho thấy sự coi trọng lẫn nhau và quyết tâm của hai nước trong việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Anutin Charnvirakul dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Thái Lan thăm chính thức Việt Nam. Đại diện thiếu nhi Thủ đô Hà Nội kính tặng Thủ tướng Anutin Charnvirakul bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Anutin Charnvirakul bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Anutin Charnvirakul bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và thảo luận các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Lễ đón Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. Ảnh: VGP

Thời gian qua, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển tích cực. Hai bên triển khai đều đặn các hoạt động tiếp xúc cấp cao, duy trì sự tin cậy chính trị cao, đây là nền tảng vững chắc, quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai bên ngày càng sâu sắc, tin cậy ở tất cả các cấp, trên tất cả các kênh.

Một trong những trụ cột hợp tác nổi bật nhất giữa hai nước trong thời gian qua là hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt hơn 22 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm trước đó. Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 8,6 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025.

Thái Lan hiện có 797 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Anutin Charnvirakul duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: VGP

Hợp tác quốc phòng-an ninh giữa hai nước ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu. Du lịch và giao lưu nhân dân cũng là một điểm sáng trong quan hệ hai nước. Hiện có hơn 20 cặp địa phương có mối quan hệ hợp tác với nhau thông qua các văn bản ghi nhớ (MOU).

Cộng đồng Việt kiều tại Thái Lan có khoảng hơn 100.000 người và Chính phủ Thái Lan đã công nhận địa vị pháp lý của cộng đồng Việt kiều trong cư trú và làm việc.

Tìm giải pháp giúp ASEAN giải quyết thành công các thách thức

Trên trường quốc tế, hai nước hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên Hợp Quốc, Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), cơ chế hợp tác tiểu vùng sông Mê Công…

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Anutin Charnvirakul. Ảnh: VGP

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thể hiện sự coi trọng của Thái Lan đối với quan hệ hợp tác song phương với Việt Nam, cũng như mong muốn, quyết tâm của Chính phủ Thái Lan thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đã được nâng cấp thành Đối tác chiến lược toàn diện trong năm 2025.

Cùng với đó, việc Thủ tướng Thái Lan tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN thể hiện sự coi trọng của Thái Lan không chỉ trong quan hệ song phương với Việt Nam mà còn đối với các sáng kiến của ASEAN nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng, thúc đẩy đoàn kết, thúc đẩy đối thoại để tìm ra giải pháp giúp ASEAN có thể giải quyết thành công các thách thức đặt ra hiện nay.