Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án khu dân cư Nọc Nạng ở Cà Mau 28/06/2026 15:48

(PLO)- Báo cáo trả lời cử tri trước kỳ họp lệ HĐND tỉnh Cà Mau giữa năm 2026 cho biết do còn xác định tội danh của một số cá nhân có liên quan trong vụ án Dự án Khu dân cư Nọc Nạng nên ngày 19-6-2026, VKSND tỉnh Cà Mau đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trả lời cử tri về việc vụ án khu dân cư Nọc Nạng có liên quan đến nhiều cán bộ thị xã Giá Rai (cũ) kéo dài quá lâu chưa được giải quyết, phía UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản trả lời, qua đó cho biết, dự kiến sẽ kết thúc điều tra vụ án trên vào ngày 20-7-2026.

Tống đạt các quyết định tố tụng đối với ông Trần Xuân Hiền. Ảnh: CA

Theo đó, vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Dự án Khu dân cư Nọc Nạng thuộc thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (nay là Phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau) đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố 7 bị can có liên quan theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do còn xác định tội danh của một số cá nhân có liên quan trong vụ án nên ngày 19-6-2026, VKSND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Để tiếp tục điều tra làm rõ đối với các cá nhân còn lại có liên quan nhằm giải quyết vụ án một cách toàn diện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau dự kiến sẽ kết thúc điều tra vụ án trên vào ngày 20-7-2026.

Cũng tại vụ án này, cuối năm 2025, UBND tỉnh Cà Mau từng thông tin đến cử tri là đang điều tra bổ sung. Cụ thể, ngày 19-9-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ban hành Bản kết luận điều tra vụ án, kết thúc điều tra chuyển VKSND tỉnh Cà Mau đề nghị ra cáo trạng truy tố đối với 7 bị can đã khởi tố trong vụ án theo quy định pháp luật. Đến ngày 30-9-2025, VKSND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 20/QĐ-VKS-P1 trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Các bị can trong vụ án gồm: Võ Văn Phượng - cựu Phó chủ tịch UBND TX Giá Rai, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu; Nguyễn Văn Trận - cựu Phó chủ tịch UBND TX Giá Rai; Nguyễn Thanh Lẹ - cựu Phó trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng TX Giá Rai; Ngô Văn Hà - cựu Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch TX Giá Rai; Huỳnh Hữu Phước - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và xây dựng số 8; Trần Xuân Hiền - Phó giám đốc Công ty TNHH tư vấn Việt Hà; Nguyễn Việt Trung - Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phúc.

Một góc khu dân cư Nọc Nạng. Ảnh: CA

Dự án Khu dân cư Nọc Nạng có quy mô 11 ha. Năm 2011, Công ty TNHH Thiên Phúc trúng thầu với giá hơn 63 tỉ đồng. Mặc dù công ty này chỉ nộp cho nhà nước 7,7 tỉ đồng, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất nhưng UBND huyện Giá Rai có công văn gửi UBND tỉnh Bạc Liêu xin hoãn việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và cho công ty được cấp 214 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Sau khi có sổ đỏ, phía công ty đã chuyển nhượng, cầm cố cho nhiều cá nhân, thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng, thu được khoảng 65 tỉ đồng, trong khi đó không đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng theo tiến độ và hợp đồng đã ký kết với UBND huyện Giá Rai, gây thiệt hại cho nhà nước tổng số tiền gần 42 tỉ đồng.