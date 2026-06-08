Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Vương quốc Campuchia 08/06/2026 12:20

Ngày 8-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.

Chuyến thăm của Thủ tướng Vương quốc Campuchia diễn ra từ 8 đến 9-6.

Đây là chuyến thăm chính thức lần thứ hai của ông Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet đến Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: VGP

Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Hun Manet dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam. Đại diện thiếu nhi Thủ đô Hà Nội kính tặng Thủ tướng Hun Manet bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua, thảo luận các phương hướng hợp tác thời gian tới và chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet - Ảnh: VGP.

Thời gian qua, quan hệ hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực. Hai bên đẩy mạnh triển khai các định hướng chiến lược đã được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thống nhất trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 6-2-2026 và dự cuộc họp cấp cao giữa hai Đảng (Việt Nam - Campuchia), cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng (Việt Nam - Campuchia - Lào) tại thủ đô Phnom Penh.

Hai bên tiếp tục duy trì nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp. Hợp tác kênh đảng giữ vai trò định hướng quan hệ hai nước. Các cơ chế hợp tác song phương quan trọng được tổ chức thường xuyên và tiếp tục phát huy hiệu quả. Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột, ngày càng chặt chẽ và thực chất.

Hợp tác thương mại - đầu tư và du lịch đang là điểm sáng, tăng trưởng ổn định. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỉ USD trong năm 2025, tăng hơn 11,7% so với năm 2024; trong bốn tháng đầu năm 2026 đạt gần 5 tỉ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Hai bên đang tích cực phối hợp thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỉ USD.

Đến nay, Việt Nam có 229 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2,94 tỉ USD, đứng thứ hai trong 85 địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam và trong tốp 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia.

Trong năm 2025, Việt Nam có 1,22 triệu lượt du khách tới Campuchia (đứng đầu danh sách các nước có khách du lịch tới nước này) và đón gần 700.000 lượt du khách Campuchia.

Sau lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet chuẩn bị bước vào hội đàm. Ảnh: VGP.

Các lĩnh vực hợp tác khác về giáo dục - đào tạo, giao thông - vận tải, văn hóa, y tế, viễn thông... cũng được quan tâm đẩy mạnh. Giao lưu, hợp tác giữa các đoàn thể, các tổ chức quần chúng nhân dân được duy trì và có những đổi mới về hình thức. Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị phát triển tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Campuchia có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực mới cho quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực, nhất là khi hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24-6-1967- 24-6-2027).

Đồng thời, việc Thủ tướng Hun Manet tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN sẽ góp phần quan trọng tạo nên thành công của Diễn đàn. Qua đó, khẳng định sự ủng hộ tích cực của Campuchia đối với sự kiện quốc tế quan trọng do Việt Nam đăng cai tổ chức, ủng hộ những nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy xây dựng cộng đồng ASEAN và kiến tạo hòa bình, thịnh vượng chung cho khu vực.