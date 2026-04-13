Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico 13/04/2026 14:28

(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến 14-4.

Sáng 13-4, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico. Đây là lần thứ ba ông Robert Fico thăm chính thức Việt Nam (sau các chuyến thăm năm 2008 và 2016).

Ông cũng là nhà lãnh đạo cấp cao EU đầu tiên thăm Việt Nam sau khi Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng di chuyển tới Trụ sở Chính phủ để hội đàm và chứng kiến lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam – Slovakia. Trước đó, hai Thủ tướng đã cùng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Sau 76 năm thiết lập, quan hệ Việt Nam - Slovakia phát triển tốt đẹp trên nền tảng hữu nghị truyền thống. Hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp.

Hợp tác kinh tế - thương mại duy trì đà tăng trưởng ổn định. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 1,73 tỉ USD và năm 2025 đạt 1,78 tỉ USD. Slovakia đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) vào tháng 2-2023.

Tính đến tháng 12-2025, Slovakia có 16 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 140,87 triệu USD. Việt Nam hiện có 1 dự án đầu tư tại Slovakia với vốn đăng ký 447.000 USD.

Các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ, văn hóa - du lịch và lao động được duy trì và mở rộng. Đáng chú ý, công dân Slovakia được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam từ ngày 15-8-2025 đến 14-8-2028.

Cộng đồng khoảng 10.000 người Việt Nam tại Slovakia đã được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 của nước bạn, đóng vai trò cầu nối quan trọng trong quan hệ hữu nghị song phương.

Chuyến thăm của Thủ tướng Robert Fico là dịp để hai bên củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất và mở ra những định hướng phát triển mới cho quan hệ hai nước.