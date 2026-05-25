Lâm Đồng thiếu 8486 viên chức cấp xã nhưng chưa thể tăng biên chế 25/05/2026 10:52

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị tăng hơn 8.400 viên chức nhưng đến nay vẫn chưa được giao biên chế.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản phản hồi giải quyết các kiến nghị, đề xuất của UBND các xã, phường về việc bổ sung biên chế công chức và biên chế viên chức cấp xã.

Nhiều xã, phường kiến nghị điều chuyển nhân sự, tăng biên chế.

Theo UBND các xã, phường, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và mở rộng địa bàn quản lý, khối lượng công việc rất lớn. Yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số. Trong khi đó, trình độ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và khả năng nghiên cứu, cập nhật pháp luật mới của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng đều, ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Từ đó, các xã, phường kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung biên chế hoặc có cơ chế điều động công chức.

Về điều động công chức, Sở Nội vụ cho biết ngày 10-4 đã có văn bản về việc điều động công chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh. Qua đó, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu thực hiện việc điều động công chức đúng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với biên chế, đến thời điểm hiện nay, Ban Tổ chức Trung ương chưa ban hành quyết định giao biên chế năm 2026 cho các địa phương. Do đó, UBND tỉnh đã tạm giao biên chế năm 2026 cho UBND cấp xã theo hướng giữ nguyên như số biên chế đã giao năm 2025.

Cụ thể, biên chế công chức cấp xã năm 2026 được UBND tỉnh tạm giao cho cấp xã là 6.233 biên chế (giữ nguyên như năm 2025).

Lâm Đồng đã kiến nghị bổ sung biên chế nhưng chưa được giải quyết

Để tạo thuận lợi cho các địa phương trong việc giao biên chế công chức cấp xã giai đoạn 2026 - 2031, Sở Nội vụ đã tham mưu cấp có thẩm quyền đề nghị Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ tham mưu ban hành quy định chính thức khung số lượng biên chế công chức cấp xã. Đây là cơ sở để giao biên chế phù hợp với từng đơn vị hành chính, dựa trên các tiêu chí như: Phân loại đơn vị hành chính, quy mô dân số, diện tích tự nhiên, trình độ phát triển, điều kiện kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc thù của từng địa phương.

Đối với biên chế viên chức cấp xã năm 2026, UBND tỉnh tạm giao cho cấp xã là 44.968 biên chế (giữ nguyên như năm 2025).

Qua tổng hợp rà soát, Sở Nội vụ đã tham mưu cấp có thẩm quyền đề nghị Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ xem xét, bổ sung 8.486 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Số này gồm 5.344 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục, 943 biên chế cho 124 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã, 2.199 biên chế cho 124 trạm y tế cấp xã.

Tuy nhiên, đến nay Ban Tổ chức Trung ương chưa ban hành quyết định giao biên chế, đồng thời cũng chưa có ý kiến đối với đề xuất bổ sung biên chế của tỉnh Lâm Đồng.

Do đó, hiện nay Sở Nội vụ chưa có cơ sở để tham mưu UBND tỉnh bổ sung biên chế công chức cấp xã theo đề nghị của một số xã, phường.