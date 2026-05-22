Thủ tướng phân công các Phó Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10% 22/05/2026 20:55

(PLO)- Thủ tướng đã phân công các Phó Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%.

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định 923 về việc phân công Lãnh đạo Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Theo đó, Thủ tướng phân công các Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt Thủ tướng Chính phủ để theo dõi, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các Nghị quyết. Đặc biệt là Kết luận 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: VGP

Cụ thể, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc theo dõi các địa phương vùng Đông Nam Bộ (gồm: TP.HCM, TP Đồng Nai, Tây Ninh).

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang theo dõi các địa phương vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (gồm: TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà theo dõi các địa phương vùng Trung du và miền núi phía Bắc (gồm: Cao Bằng, Điện Biên, Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng theo dõi các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long (gồm: TP Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long).

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng theo dõi các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng (gồm: TP Hà Nội, TP Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh).

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu theo dõi các địa phương vùng Bắc Trung Bộ (gồm: TP Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị).

Quyết định nêu rõ, các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ động lựa chọn hình thức làm việc phù hợp với các địa phương được phân công theo dõi để trực tiếp chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn cản trở tăng trưởng, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, nhằm thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế của cả nước từ 10% trở lên theo Kết luận 18 của Ban Chấp hành Trung ương.

Quyết định này có hiệu lực từ hôm nay (22-5).