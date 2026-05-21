Khởi tố 23 bị can liên quan các trang web bóng đá 'lậu' như CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV... 21/05/2026 23:01

(PLO)- Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 23 bị can liên quan đến các trang web bóng đá lậu như CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV...vi phạm pháp luật liên quan sở hữu trí tuệ.

Tối 21-5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã khởi tố 23 bị can tại các tỉnh Gia Lai, Tây Ninh, Vĩnh Phúc,Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, TP.HCM, TP Hà Nội vi phạm pháp luật liên quan sở hữu trí tuệ...

Các Website CakhiaTV; RakhoiTV; CaheoTV…sử dụng công nghệ cao để xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan.

Trong thời gian từ 15-5 đến 21-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đồng loạt tiến hành triệu tập, bắt giữ, khám xét khẩn cấp và khởi tố 23 bị can tại các tỉnh Gia Lai, Tây Ninh, Vĩnh Phúc,Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, TP.HCM, TP Hà Nội…

Theo cơ quan CSĐT, các đối tượng đã có hành vi sử dụng công nghệ cao để xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đường dây trên hoạt động thông qua các Website: CakhiaTV; RakhoiTV; CaheoTV…với các “bình luận viên” được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội như: “Giàng A Phò”; “Giàng A Lử”; “Giàng A Lôi”; “Giàng A Páo”; “Giàng A Cay”…Đường dây trên do đối tượng ĐVC (31 tuổi, quê xã Liên Hoà, tỉnh Phú Thọ; nơi ở hiện tại Chung cư cao cấp Empire City Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM) cầm đầu.

Quá trình bắt giữ và khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ 28 bộ máy tính để bàn cấu hình cao, 6 máy tính bảng, 46 điện thoại thông minh các loại; 18 bộ thiết bị phát livestream chuyên dụng để phục vụ hoạt động bình luận cùng các thiết bị kết nối internet tốc độ cao; phong toả 27 tài khoản ngân hàng; thu giữ tiền mặt phong toả tiền trong các tài khoản ngân hàng lên đến hơn 10 tỉ đồng cùng nhiều ôtô hạng sang các loại…

Quá trình điều tra, sơ bộ ban đầu xác định đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay với nhiều đối tượng tham gia và cư trú tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Đường dây trên hoạt động hết sức tinh vi và khép kín (chủ yếu hoạt động online).

Các đối tượng đều không quen biết nhau. Hầu hết các nhân viên đều không biết nhân thân, lai lịch nhóm đối tượng cầm đầu và quản lý. Mọi hoạt động chỉ đạo điều hành đều thông qua các ứng dụng mạng xã hội có tính năng tự xóa tin nhắn trong thời gian ngắn; Thanh toán trả lương đều thông qua các ví điện tử ẩn danh.

Quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận hành vi xâm phạm bản quyền tập trung chủ yếu vào các giải bóng đá có Đội tuyển Việt Nam tham dự và các giải bóng đá hàng đầu thế giới như: UEFA Champions League (Cúp C1); Ngoại hạng Anh (English Premier League); La Liga; Seri A; Bundesliga; Ligue 1…(đặc biệt giải Ngoại hạng Anh bị xâm phạm nhiều nhất).

Các đối tượng đang lên kế hoạch bài bản chuẩn bị xâm phạm bản quyền World Cup 2026 thì bị cơ quan Công an bắt giữ. Quá trình thực hiện hoạt động xâm phạm bản quyền các đối tượng còn tổ chức cho người xem tham gia đánh bạc cá độ trực tuyến thông qua các trận bóng được tường thuật trực tiếp.

Tổng số tiền các đối tượng thu lời bất chính từ hoạt động xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc có quy mô đặc biệt lớn, Cơ quan điều tra đang tiếp tục thống kê.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và truy bắt các đối tượng khác trong đường dây.