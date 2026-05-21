Phạt đến 50 triệu đồng hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật 21/05/2026 15:58

(PLO)- Theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân bị xử phạt từ 30 đến 50 triệu đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Trong đó, nhiều quy định mới liên quan đến trách nhiệm sử dụng mạng xã hội thu hút sự chú ý. Mức phạt lên tới 50 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Theo Nghị định, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân trên mạng xã hội sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.

Mức phạt tương tự cũng áp dụng đối với các hành vi quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ bị cấm; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy; cổ súy tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người. Quy định này cũng áp dụng với việc chia sẻ thông tin phá hoại thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội hoặc ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, người dùng mạng xã hội còn có thể bị xử phạt nếu đăng tải thông tin mô tả tỉ mỉ các hành động chém giết, tai nạn kinh dị, rùng rợn. Việc chia sẻ tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật khi chưa được phép của chủ sở hữu quyền tác giả; đăng tải hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đúng chủ quyền quốc gia; chia sẻ đường dẫn đến các nội dung bị cấm cũng sẽ bị xử lý.

Đáng chú ý, Nghị định quy định xử phạt từ 30 đến 50 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân. Mức phạt này áp dụng khi hành vi gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ.

Các hành vi xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt giới tính, chủng tộc hoặc tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân trên mạng xã hội cũng thuộc nhóm bị xử phạt nặng theo quy định mới.

Đối với các vi phạm nêu trên, ngoài hình thức phạt tiền, cơ quan chức năng còn có thể áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm, khóa tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung vi phạm.

Nghị định 174/2026/NĐ-CP gồm 8 chương, 117 điều, quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin và mật mã dân sự.

Đối tượng áp dụng bao gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hành vi vi phạm; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, Internet; đơn vị cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng; cơ quan, tổ chức vận hành hệ thống thông tin cùng nhiều chủ thể khác.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.