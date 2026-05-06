Bộ Công an sẽ nghiên cứu, tích hợp tính năng báo tin giả, tin sai sự thật trên VNeID 06/05/2026 17:46

(PLO)- Bộ Công an cho biết Trung tâm phòng, chống tin giả, tin sai sự thật khi được thành lập sẽ nghiên cứu tích hợp, bổ sung tính năng “Phản ánh tin giả, tin sai sự thật” trên ứng dụng VneID.

Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự thảo nghị định phòng, chống tin giả, tin sai sự thật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo và trình.

Bộ Công an chủ trì điều hành Trung tâm tin giả, sai sự thật

Một trong những đề xuất đáng chú ý là dự thảo quy định về Trung tâm phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Bộ Công an cho biết thực tiễn hiện nay người dùng Internet tại Việt Nam ngày càng tham gia nhiều hơn vào môi trường số với hàng chục triệu tài khoản mạng xã hội và các hoạt động trực tuyến đa dạng.

Song song với những tiện ích vượt trội mang lại, nhiều nguy cơ mới đã xuất hiện, nổi bật là vấn nạn tin giả, tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, deepfake và các chiến dịch thao túng dư luận có chủ đích.

Tin giả, tin sai sự thật đã gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân, làm phức tạp tình hình xã hội, và thậm chí đe dọa an ninh quốc gia. “Việc thành lập trung tâm phòng, chống tin giả, tin sai sự thật là cấp thiết, giúp giải quyết tối ưu vấn nạn tin giả, tin sai sự thật” – Bộ Công an nêu rõ.

Bộ Công an cho biết Trung tâm phòng, chống tin giả, tin sai sự thật khi được thành lập sẽ nghiên cứu tích hợp, bổ sung tính năng "Phản ánh tin giả, tin sai sự thật" trên ứng dụng VneID. Ảnh minh họa: MINH HOÀNG

Bộ Công an kỳ vọng Trung tâm khi đi vào hoạt động dự kiến sẽ là đầu mối xác minh, cảnh báo, công bố vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật; xử lý kịp thời tránh “hiệu ứng đám đông” lan truyền các thông tin thất thiệt.

Trung tâm phòng, chống tin giả tin sai sự thật là của Chính phủ. Bộ Công an là cơ quan chủ trì xây dựng, điều hành cùng sự phối hợp thực hiện của 17 bộ, ngành và 34 UBND tỉnh, thành.

Trung tâm sẽ thực hiện các nhiệm vụ điều phối việc kiểm chứng vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật; gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật; kiểm chứng vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật về lĩnh vực an ninh, trật tự, các thông tin liên quan từ hai bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ, UBND các cấp trở lên.

Cùng đó, gắn nhãn; công bố, cảnh báo vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật; yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ tin giả, tin sai sự thật; xác minh, làm rõ vi phạm pháp luật về tin giả tin sai sự thật.

Tổ chức rà soát, phát hiện thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật; thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng, chống tin giả, tin sai sự thật của các cơ quan, đơn vị.

Gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật

Trung tâm phòng, chống tin giả, tin sai sự thật là mô hình nhà nước chuyên trách và có mức độ can thiệp, phòng, chống tin giả, tin sai sự thật ở mức độ cao, phù hợp xu thế giải quyết vấn nạn tin giả, tin sai sự thật của thế giới cũng như mô hình của một số nước.

Trung tâm phòng, chống tin giả, tin sai sự thật sử dụng tối đa các nguồn lực sẵn có về cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu, khoa học công nghệ, thông tin, truyền thông của Bộ Công an; không làm phát sinh biên chế - người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Nguyên tắc vận hành của Trung tâm là (1) Nhanh: Có phản hồi trong khoảng thời gian ngắn nhất sau khi tiếp nhận thông tin giả, sai sự thật; (2) Minh bạch: Công khai quy trình xác minh, xác định tính chính xác của thông tin; (3) Bảo vệ quyền tự do ngôn luận hợp pháp của tổ chức, cá nhân và (4) hiệu quả.

Bộ Công an cũng đề xuất quy định về gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật. Cụ thể, sau khi cơ quan chức năng có thẩm quyền kết luận thông tin là tin giả, tin sai sự thật thì phải gửi yêu cầu gắn nhãn đến Trung tâm phòng, chống tin giả, tin sự thật kèm theo các căn cứ, tài liệu kiểm chứng xác thực để được phê duyệt.

Hình thức gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật là dòng chữ “TIN GIẢ, TIN SAI SỰ THẬT” được đánh dấu hoặc gắn thẻ vào thông tin xác thực là tin giả, tin sai sự thật.

Sau khi gắn nhãn, cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội, các nhà cung cấp thông tin xuyên biên giới có hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện rà soát thông tin đã gắn nhãn đối với các thông tin tương tự xuất hiện trên nền tảng của mình để ngăn chặn, gỡ bỏ, cảnh báo.

Sau khi xác thực là tin giả, tin sai sự thật thuộc thông tin công dân không được quyền tiếp cận thì không thực hiện gắn nhãn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xét thấy cần phải gỡ bỏ, ngăn chặn nhằm bảo vệ lợi ích chung thì phải yêu cầu các doanh nghiệp liên quan gỡ bỏ, ngăn chặn không được phép đăng tải, chia sẻ, phát tán các thông tin đó.