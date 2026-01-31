Thông tin "CSGT vào đám cưới bắt xe của khách" là sai sự thật 31/01/2026 18:44

(PLO)-Phát hiện cảnh sát giao thông tuần tra, năm thanh niên ở Gia Lai điều khiển xe máy vi phạm quy định liền rút chìa khóa, bỏ vào đám cưới.

Ngày 31-1, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai có báo cáo việc đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội với nội dung “CSGT bắt giữ xe của khách ngay trong đám cưới” tại xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

Theo Đội CSGT đường bộ số 1, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 30-1, tổ địa bàn Phú Thiện thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 tuần tra kiểm soát lưu động trên đường thuộc xã Phú Thiện để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Lúc đến thôn Plei Teng B, xã Phú Thiện, tổ tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm năm thanh niên, độ tuổi từ 18 tuổi đến 25, điều khiển các mô tô không có gương chiếu hậu bên trái, tự ý thanh đổi kết cấu xe, thay đổi kích thước lốp xe...

Tổ công tác yêu cầu các thanh niên xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, những người này không chấp hành, rút chìa khóa, bỏ đi vào đám cưới đang tổ chức bên đường. Tổ công tác tiến hành xử lý theo đúng quy định.

Hình ảnh, nội dung đăng tải không đúng sự thật về lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, clip không đúng sự thật, xuyên tạc lực lượng CSGT vào đám cưới bắt giữ xe của khách; cho rằng "làm gián đoạn ngày vui của cô dâu, chú rể".

Thậm chí, có nội dung nói cô dâu khóc nức nở van xin, kêu gọi cộng đồng mạng "lên tiếng đòi lại công bằng cho đôi bạn trẻ".

Đội CSGT đường bộ số 1 khẳng định những thông tin trên là sai sự thật. Bước đầu, tổ công tác tạm giữ phương tiện, làm việc với năm người vi phạm, tiếp tục xác minh xử lý theo quy định pháp luật.

Lực lượng CSGT đã làm việc với năm thanh niên vi phạm.

Đồng thời, Công an xã Phú Thiện làm việc với một phụ nữ ở xã Phú Thiện đăng nội dung sai sự thật nêu trên lên mạng xã hội và người này thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục xác minh, xử lý.