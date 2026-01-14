Vạch trần thủ đoạn chống phá Đại hội XIV trên không gian mạng - Bài 2 Lật tẩy chiêu trò xuyên tạc Văn kiện Đại hội XIV 14/01/2026 06:00

(PLO)- Những mục tiêu đặt ra trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV là khát vọng, tầm nhìn của dân tộc, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đang đến rất gần với ý nghĩa đặc biệt quan trọng là tổng kết 40 năm Đổi mới và hoạch định đường lối cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. TS Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II, khẳng định từng nội dung trong văn kiện đều được xây dựng dựa trên quá trình tổng kết thực tiễn sâu sắc và dự báo chiến lược, thể hiện rõ khát vọng vươn mình của dân tộc chứ không phải là sự lúng túng hay ý chí áp đặt.

Mưu đồ xuyên tạc để phá hoại

. Phóng viên: Trước mỗi kỳ đại hội toàn quốc của Đảng, các dự thảo văn kiện luôn là một trong những trọng tâm bị các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc. Vì sao, thưa ông?

+ TS Vũ Trung Kiên: Đảng Cộng sản Việt Nam được hiến định là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, là Đảng duy nhất cầm quyền. Các chủ trương, đường lối của Đảng sẽ được thể chế hóa thành chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đại hội toàn quốc của Đảng không chỉ là sự kiện có ý nghĩa chính trị trọng đại của Đảng mà còn của đất nước và dân tộc. Những quyết sách được thông qua tại đại hội chính là đường lối phát triển đất nước trong cả một nhiệm kỳ, thậm chí tầm nhìn còn xa hơn thế.

Đặc biệt, Đại hội XIV sẽ tổng kết 40 năm Đổi mới đất nước, rút ra những bài học và định hướng sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới. Tất cả quyết sách được thông qua tại Đại hội XIV sẽ đặt nền tảng vững chắc để Việt Nam hoàn thành mục tiêu 100 năm thành lập Đảng, tiến tới kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam.

Mỗi bước tiến, thành tựu của Việt Nam là điều mà các thế lực thù địch không mong muốn. Họ muốn Việt Nam nghèo đói, loạn lạc, yếu hèn để vin vào đó tố cáo, chống phá Đảng và Nhà nước.

Thế nhưng thực tiễn đã chứng minh với đường lối đúng đắn, Việt Nam đã ngày càng phát triển mạnh mẽ và vững chắc. Có lẽ vì vậy mà các thế lực thù địch luôn nhắm tới và xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc tại Hội nghị Trung ương 15, khóa XIII vào tháng 12-2025. Ảnh: VGP

Mọi luận điệu xuyên tạc đều thiếu căn cứ

. Các thế lực thù địch đã đưa ra những luận điểm, luận điệu sai lệch nào để bóp méo dự thảo văn kiện?

+ Một báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng có rất nhiều nội dung. Thế nhưng nếu đọc trên các trang mạng xã hội có thể nhận thấy các luận điệu xuyên tạc chủ yếu xoay quanh các câu từ quy chụp rất quen thuộc như “không có gì mới”, “không phù hợp với xu thế thời đại”, “thiếu tầm nhìn”…

Tuy nhiên, thực tế khi đọc các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, chúng ta dễ dàng nhận ra tất cả luận điệu nêu trên là xuyên tạc, hoàn toàn không đúng sự thật.

Tôi chỉ lấy một ví dụ rất nhỏ về đường lối đối ngoại của Đảng qua các kỳ đại hội để thấy rằng các nội dung mới luôn luôn được vạch ra trên cơ sở kế thừa các nhiệm kỳ trước đó. Đại hội VII (1991) Đảng đề ra đường lối là “muốn là bạn”, Đại hội IX (2001) là “sẵn sàng là bạn”, Đại hội X (2006) “là bạn”, “là đối tác tin cậy” và từ Đại hội XI tới nay bổ sung thêm “là thành viên có trách nhiệm”.

Đọc dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV cũng thấy rõ ràng có rất nhiều điểm mới bổ sung. Chẳng hạn “lý luận về đường lối đổi mới của Đảng”; đưa “bảo vệ môi trường” vào nội dung “phát triển kinh tế - xã hội”; bổ sung “đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế” vào nội dung “tăng cường quốc phòng, an ninh”… Hầu hết các quan điểm chỉ đạo của các nghị quyết mới gần đây mà Đảng ban hành đều đã được cập nhật vào dự thảo văn kiện.

. Một số luận điệu cố tình xuyên tạc rằng dự thảo Văn kiện Đại hội XIV thể hiện sự “lúng túng về đường lối”, “thiếu tầm nhìn trước yêu cầu phát triển mới” hoặc “đưa ra những mục tiêu không thể thực hiện được”…?

+ Là người nghiên cứu, khi đọc các văn kiện của Đảng, nhất là từ văn kiện hội nghị giữ nhiệm kỳ khóa VII (1994) tới nay, chúng tôi thấy rằng các dự báo của Đảng gần như hoàn toàn chính xác.

Muốn lãnh đạo tốt, lãnh đạo đúng, mang lại hiệu quả, thành quả, thành tựu thiết thực thì Đảng phải có tầm dự báo chiến lược và đặt ra các mục tiêu khả thi. Nhìn lại những nhiệm kỳ vừa qua, việc dự báo và đặt ra các mục tiêu về cơ bản là phù hợp và khả thi.

Tuy nhiên, cũng cần nói thêm cho rõ rằng xã hội và chính trị biến đổi từng ngày, từng giờ và có những vấn đề, sự việc nằm ngoài tầm dự báo của Đảng, thậm chí hoàn toàn bất ngờ. Vì vậy cũng sẽ có những mục tiêu Đảng đề ra đã chưa thật sự được thực hiện trọn vẹn.

Với dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV, có những mục tiêu là khát vọng, tầm nhìn của dân tộc, chẳng hạn như tốc độ tăng trưởng kinh tế, quy mô kinh tế, thu nhập bình quân đầu người… chắc chắn đã được cân nhắc kỹ, thấu đáo trên tinh thần hướng tới khát vọng phát triển của đất nước trong tương lai.

Mục tiêu, tầm nhìn đều rất rõ nét, có cơ sở chứ không như các luận điệu xuyên tạc cho rằng “thiếu tầm nhìn”. Các mục tiêu cụ thể để xây dựng là từ những nghiên cứu, đúc kết thực tiễn có so sánh, đối chiếu và dự báo cả những khó khăn, tác động chứ không phải nêu ra cho đẹp về chỉ số.

TS Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II.

Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng: Cẩn trọng qua các bước

. Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội được tiến hành theo những nguyên tắc, bước đi nào để bảo đảm tính khoa học, dân chủ và chặt chẽ, thưa ông?

+ Có lẽ ít có dự thảo nào lại có sự chuẩn bị công phu, bài bản, khoa học như dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV. Văn kiện trình đại hội lại không cho phép dài dòng mà phải cô đọng, kết tinh những tinh túy, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ triển khai thực hiện. Vì vậy các bước, các khâu của công tác dự thảo văn kiện đã được thực hiện khoa học, cẩn trọng, bài bản. Tất cả đánh giá, nhận xét, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ mà dự thảo văn kiện đề ra đều là sự tổng kết, đúc rút từ thực tiễn thông qua nghiên cứu thực tế, các đề tài khoa học cấp Nhà nước, các hội thảo, tọa đàm, ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước.

. Theo ông, cần làm gì để thông tin chính thống về nội dung dự thảo văn kiện được lan tỏa mạnh mẽ hơn, kịp thời hơn, qua đó chủ động ngăn chặn và vô hiệu hóa các luận điệu xuyên tạc?

+ Năm năm qua, dù thế giới và khu vực có những biến động không lường trước được, tác động, ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến sự phát triển của Việt Nam. Dù vậy, chúng ta vẫn giữ vững được ổn định chính trị, kinh tế tăng trưởng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng được củng cố vững mạnh, đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng đa dạng, rộng mở, đi vào chiều sâu…

Tất cả thành tựu ấy tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và là những minh chứng sống động cho việc đề ra và thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Trong bối cảnh hiện nay, để lan tỏa mạnh mẽ các nội dung dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về vị thế Việt Nam, về những thành quả đã đạt được, nhất là các nội dung mới, nội dung cập nhật, bổ sung trong dự thảo văn kiện trình đại hội.

Cùng với đó là mở các diễn đàn trao đổi, tọa đàm về các nội dung dự thảo văn kiện, kể cả trước khi đại hội diễn ra. Đặc biệt phải tuyên truyền sâu rộng văn kiện đại hội ngay sau khi được thông qua một cách nhanh chóng nhất để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hiểu cơ bản các nội dung của văn kiện.

. Xin cảm ơn ông.