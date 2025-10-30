Kiên quyết làm sạch không gian mạng, ngăn chặn 'ngáo quyền lực mạng' 30/10/2025 06:00

Hôm nay (30-10), Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, cơ cấu lại nền kinh tế cũng như gỡ vướng các phát sinh trong quá trình thực hiện sắp xếp bộ máy…

Mạnh tay xử lý, đưa thị trường vàng, bất động sản về đúng giá trị

Trong phiên thảo luận chiều 29-10, đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) nhìn nhận trong thực hiện kế hoạch 5 năm, Việt Nam đã vượt qua nhiều thách thức, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu. Năm 2025, ước đạt tăng trưởng 8% và có thể cao hơn, thuộc nhóm cao nhất khu vực.

Để đạt tăng trưởng hai con số, đại biểu đoàn Đồng Nai cho rằng điều đầu tiên là phải giữ vững ổn định vĩ mô, bởi đó là nền tảng cho phát triển bền vững, ổn định xã hội, là điểm tựa niềm tin cho nhà đầu tư, người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

“Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ cho được ổn định vĩ mô” – ông nhấn mạnh và cho rằng để bảo đảm được mục tiêu này, Chính phủ cần phối hợp hài hòa chính sách tài khóa và tiền tệ, vừa kích thích tăng trưởng, đồng thời vừa phải chủ động kiểm soát lạm phát và tỉ giá.

Việc kiểm soát lạm phát cần đi vào thực chất, mạnh tay xử lý những bất cập đã tồn tại bấy lâu nay về thị trường vàng, thị trường bất động sản để đưa các mặt hàng này về đúng giá trị. Điều này góp phần tránh để ảnh hưởng niềm tin của người dân vào đồng tiền VND và thổi phồng thêm bong bóng bất động sản.

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai). Ảnh: QH

Cũng theo ông Trịnh Xuân An, ổn định vĩ mô cần đi đôi với an sinh và công bằng xã hội, người lao động phải nhận được đồng lương xứng đáng để không phải vật lộn với đà tăng của giá hàng hóa và chi phí sinh hoạt.

“Cần quyết liệt giao chỉ tiêu, khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà cho người có thu nhập thấp, nhà lưu trú cho công nhân đặc biệt tại các địa bàn công nghiệp, trong đó có Đồng Nai” – ông góp ý thêm.

Cho rằng đầu tư công tiếp tục phải là “đầu kéo”, dẫn dắt đầu tư xã hội nhưng ông An cũng nhấn mạnh việc cần phải được tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả giải ngân thực chất.

Bày tỏ đồng tình với chủ trương ngân sách Trung ương chỉ đầu tư không quá 3.000 dự án, đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị rà soát để có thể hạ thấp hơn nữa để ưu tiên đầu tư trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho các dự án hạ tầng chiến lược, tạo mạch máu cho phát triển.

“Chính phủ nên đổi mới phương thức triển khai đầu tư công theo nhóm, dựa trên kết quả đầu ra, thay vì cơ chế “phân tán – chia nhỏ – giải ngân theo năm” như hiện nay” – ông đề nghị.

Một giải pháp khác theo ông An là Chính phủ cần tập trung phát triển mạnh các động lực tăng trưởng mới. Theo ông, tăng trưởng hai con số không thể chỉ dựa vào mở rộng đầu tư và lao động như trước đây, mà phải dựa vào đổi mới sáng tạo, khoa học – công nghệ và chuyển đổi số.

“Chúng ta cần coi kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tri thức là ba trụ cột mới, mở đường cho một mô hình tăng trưởng bền vững” – đại biểu đoàn Đồng Nai nói và đề nghị Chính phủ hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường tín chỉ carbon, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, và khuyến khích khu công nghiệp sinh thái…

Sớm luật hóa các nội dung của Công ước Hà Nội

Đề cập đến sức mạnh nội sinh, ông Trịnh Xuân An đề nghị cần tiếp tục củng cố bởi thực tiễn chỉ ra rằng một nền kinh tế tăng trưởng bền vững phải có nội lực mạnh. Trong đó, cần nâng cao vai trò của các doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp lớn, tập đoàn tư nhân đến doanh nghiệp nhỏ và vừa) bởi theo ông doanh nghiệp mạnh thì quốc gia mới thịnh vượng. Đặc biệt theo ông, cần chuyển tư duy từ “quản lý doanh nghiệp” sang “phục vụ doanh nghiệp”, từ “cấp phép” sang “trao quyền và đồng hành”.

Ông Trịnh Xuân An cũng nhìn nhận phát triển kinh tế không thể tách rời giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự xã hội. Do đó, ông đề nghị Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, đồng thời mở rộng đối ngoại kinh tế, ngoại giao xanh và ngoại giao khoa học – công nghệ.

Cùng với đó là tiếp tục xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng hiện đại, đầu tư cho công nghiệp quốc phòng an ninh, tiếp tục tăng cường nguồn lực cho các chương trình, dự án trọng điểm trong lĩnh vực quốc phòng an ninh.

Đáng chú ý, cần tập trung bảo đảm an ninh quốc gia trên không gian mạng, làm sạch không gian mạng, triệt để xử lý, dẹp bỏ việc lợi dụng mạng xã hội để vi phạm pháp luật, ngăn ngừa hành vi “ngáo quyền lực mạng”, lợi dụng mạng xã hội để gây rối, trục lợi và vi phạm pháp luật.

“Chúng ta cần có các giải pháp sớm đưa luật hóa các nội dung của Công ước Hà Nội về phòng chống tội phạm mạng để đưa Công ước vào cuộc sống” – đại biểu lưu ý.

Cuối phần phát biểu, ông nói khát vọng tăng trưởng 10% trở lên cho năm 2026 và những năm tiếp theo không chỉ là con số kinh tế, mà là biểu tượng của niềm tin, đổi mới và đoàn kết. Nếu chúng ta kiên định các giải pháp như ổn định vĩ mô, đột phá trong thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo… thì Việt Nam hoàn toàn có thể bước vào thập kỷ tăng trưởng mới – nhanh, bền vững.