Quốc hội dành 2 ngày để thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội 29/10/2025 05:29

(PLO)- Trong phiên thảo luận tại hội trường, thành viên Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao sẽ có giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp tục kỳ họp thứ 10, trong hai ngày (29 và 30-10), Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian để thảo luận tại hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công, cơ cấu lại nền kinh tế.

Cũng trong hai ngày này, Quốc hội còn thảo luận về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án, VKS về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025; xử lý vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật

Tại phiên thảo luận, thành viên Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phiên làm việc trong hai ngày này sẽ được truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Các đại biểu tham dự kỳ họp 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: QH

Trước đó, trong phần báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, năm năm 2021-2025 và dự kiến kế hoạch năm 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính phủ cho hay trong bối cảnh “nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi”, chúng ta đã đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, xấp xỉ đạt 2 chỉ tiêu, vượt toàn bộ chỉ tiêu về xã hội, an sinh xã hội. Các năm 2024, 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chính phủ đã quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa gần 4,3 nghìn quy định kinh doanh, thủ tục hành chính và giấy tờ công dân.

Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đột phá với nhiều công trình quy mô lớn, hiện đại, có tính kết nối, lan tỏa và định hình cho tương lai. Nhiều dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm được xử lý quyết liệt, đạt kết quả tích cực, góp phần giải phóng nguồn lực cho phát triển...

Về kế hoạch 2026, Người đứng đầu Chính phủ cho biết về mục tiêu tổng quát, Thủ tướng Chính phủ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nợ công, bội chi ngân sách nhà nước trong giới hạn quy định.

Cùng đó là nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính hiện đại, thông minh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông và giải phóng mọi nguồn lực...

Trong 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, ông khẳng định tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; kiểm soát nợ công, bội chi ngân sách nhà nước trong giới hạn quy định.

Đáng chú ý, năm 2026, Chính phủ sẽ cắt giảm, đơn giản hoá 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, mâu thuẫn; cắt giảm 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024.