Công an tỉnh Thanh Hóa phá nhiều chuyên án lớn về hình sự, kinh tế và ma túy 23/12/2025 21:45

(PLO)- Năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết liệt tấn công, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm, nhiều chuyên án lớn được triệt phá và xử lý nghiêm minh.

Ngày 23-12, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Thông tin tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết năm 2025, tội phạm về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giảm 36,86% so với năm 2024.

Đáng chú ý, Công an tỉnh Thanh Hóa đứng đầu toàn quốc về tỉ lệ điều tra, khám phá tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt 100%; đứng thứ 2 toàn quốc về tỉ lệ kéo giảm số vụ án tạm đình chỉ; đứng thứ 5 toàn quốc về giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, với tỉ lệ trên 94,2%.

Công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm được triển khai quyết liệt. Trong năm, lực lượng công an đã triệt xóa ba băng, nhóm tội phạm với 77 đối tượng hoạt động phức tạp, kéo dài.

"Nhiều chuyên án, vụ án lớn về hình sự, kinh tế, ma túy được điều tra, xử lý theo hướng đánh trúng, đánh đúng vào gốc rễ tội phạm"- Đại tá Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: TRUNG HƯNG

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn nêu điển hình là các vụ án liên quan đến sai phạm trong hệ sinh thái Công ty Đông Á - chuyên án sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đã khởi tố 18 bị can.

Riêng lĩnh vực ma túy, năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 376 vụ, 875 bị can. Nổi bật là chuyên án sản xuất, buôn bán “khí cười” quy mô toàn quốc, khởi tố 46 bị can, thu giữ hơn 180 tấn nguyên liệu.

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các băng, ổ nhóm và tội phạm nổi lên, cần tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, chủ động nhận diện, đánh giá đúng bản chất các loại tội phạm.

Theo Thượng tá Thịnh, phương châm đấu tranh với các băng nhóm tội phạm hình sự là “bóp chết từ trong trứng nước”, tập trung đánh thẳng vào kẻ cầm đầu, đồng thời chặn các nguồn “dinh dưỡng” nuôi dưỡng băng nhóm, qua đó triệt xóa tận gốc, không để tái hình thành.

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn đã nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm chỉ đạo “lấy phòng ngừa làm trọng, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm”, gắn với tinh thần “bắt một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các mặt công tác, chủ động nhận diện sớm, đúng, trúng các loại tội phạm. Cùng đó là triển khai đồng bộ phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; tăng cường tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm và khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát, đặc biệt là camera AI.

Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm pháp luật trong điều tra, xử lý án, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.