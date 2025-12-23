Clip: Lời khai của người phụ nữ 'giả chết' để trục lợi bảo hiểm

Hai bị can Thụ và Thập bị cáo buộc đã dựng lên kịch bản giả chết suốt gần 5 năm để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm là 1,2 tỉ đồng.

Diễn biến màn kịch “giả chết” để trục lợi bảo hiểm

Năm 2017 Nguyễn Thị Thu ly hôn chồng, về sinh sống cùng mẹ ruột là bà Trần Thị Thập tại Thanh Hóa.

Trong thời gian đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam, Thu mua 4 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (3 hợp đồng của Công ty Prudential, 1 hợp đồng của Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng).

Năm 2020, Thu phát hiện mắc bệnh ung thư. Do thường xuyên mâu thuẫn với mẹ ruột, cộng với tâm lý bi quan, Thu nảy sinh ý định giả chết để nhận tiền bảo hiểm, sau đó “thay tên đổi số”, cắt đứt hoàn toàn quá khứ.

Đầu tháng 6-2020, hai mẹ con dựng kịch bản chi tiết, Thu uống thuốc ngủ, giả ngã trong nhà tắm dẫn đến đột tử. Gia đình thuê một thầy cúng tại xã Hoạt Giang (Thanh Hóa) để hỗ trợ tổ chức tang lễ nhằm qua mặt dư luận và cơ quan chức năng.

Khoảng nửa đêm 7-6-2020, Thu tỉnh dậy, lặng lẽ rời khỏi nhà, đến ở tạm nhà thầy cúng rồi tiếp tục vào Đồng Nai làm ăn. Trong khi đó tại quê nhà, đám tang và việc chôn cất vẫn diễn ra như thật.

Sau đó, bà Trần Thị Thập đến UBND phường Phú Sơn (TX. Bỉm Sơn, Thanh Hóa cũ) làm thủ tục khai tử cho Nguyễn Thị Thu, với nguyên nhân chết là do đột tử.

Bà Thập sau đó, liên hệ các công ty bảo hiểm để hoàn tất hồ sơ chi trả. Cơ quan điều tra xác định 3 hợp đồng Prudential chi trả 682 triệu đồng và 1 hợp đồng Phú Hưng chi trả 600 triệu đồng, với tổng số tiền hơn 1,28 tỉ đồng.

Do không có giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng, mọi giao dịch của Thu đều thực hiện qua người trung gian. Số tiền bảo hiểm được bà Thập chuyển vòng cho Thu sử dụng để đầu tư bất động sản và các lĩnh vực khác.

Cuối năm 2025, Nguyễn Thị Thu quay về địa phương UBND phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa làm thủ tục xin xóa khai tử, giải quyết giấy tờ cá nhân thì bị cơ quan công an phát hiện, điều tra và bắt giữ.