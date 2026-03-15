Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự bỏ phiếu bầu cử tại phường Ba Đình

Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Tôi rất phấn khởi được thực hiện quyền cử tri của mình'

Tại đơn vị bầu cử số 1 TP. Hà Nội, khu vực bỏ phiếu Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Ba Đình).

6 giờ 45 phút, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc… đã có mặt tại đây để chuẩn bị thực hiện quyền công dân của mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận thẻ cử tri để thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: VGP

Sau khi hoàn tất bỏ phiếu, Tổng Bí thư Tô Lâm cho hay hôm nay ông rất phấn khởi được thực hiện quyền cử tri của mình tại nơi cư trú.

“Đặc biệt, tôi đã được chứng kiến không khí bà con cử tri tập trung rất đông đủ, với tinh thần rất phấn khởi để tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp” - ông nói.

Theo Tổng Bí thư, có thể gọi là cuộc tổng tuyển cử của quốc gia lần thứ 16. Đất nước chúng ta 80 năm và đã trải qua 16 lần bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, để lựa chọn những người uy tín nhất, được Nhân dân tín nhiệm nhất để tiếp tục lãnh đạo, đưa đất nước chúng ta phát triển.

“Công tác bầu cử đã được chuẩn bị rất chu đáo, từ rất sớm trên tất cả các lĩnh vực, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, đều có thể được thể hiện ý kiến của mình, lá phiếu của mình”- Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VGP

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong dịp chúng ta vừa tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng. Mọi chủ trương, chính sách, định hướng, phương hướng phát triển đất nước trong nhiệm kỳ này, cũng như tầm nhìn cho những thời kỳ sau, đã được giới thiệu, truyền bá và được Nhân dân, cán bộ, đảng viên hết sức ủng hộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các cử tri. Ảnh: QUANG PHÚC

Cũng theo người đứng đầu Đảng, cuộc tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp lần này được Nhân dân đã rất đồng tình, ủng hộ, coi đây là ngày hội lớn của đất nước.

Qua đó, thể hiện quyền tự do, quyền làm chủ của mình một cách trực tiếp để lựa chọn những người đủ uy tín, tín nhiệm, gánh vác các công việc chung của đất nước cũng như của các địa phương, đưa đất nước chúng ta phát triển, bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc mãi mãi bền vững.

Đồng thời, đất nước chúng ta phát triển một cách bền vững, ổn định, nhanh, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.

“Đây cũng là những nguyện vọng của Nhân dân mà chúng ta tin tưởng, giao phó cho các cấp lãnh đạo, những người xứng đáng là đại biểu của nhân dân trong đợt bầu cử lần này” - Tổng Bí thư nói thêm.

ĐỨC MINH