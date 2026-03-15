Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự bỏ phiếu bầu cử tại phường Ba Đình

Sáng nay, 15-3, gần 79 triệu cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của toàn dân để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.
Ở thời điểm này, mọi con đường, góc phố đều rực rỡ cờ hoa biểu ngữ, danh sách người ứng đại biểu niêm yết công khai từ đất liền tới biển đảo, cử tri cả nước sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo dự kiến, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vào ngày 23-3, sau khi hoàn tất tổng hợp và xác nhận kết quả bỏ phiếu trên phạm vi cả nước.
Sau khi công bố kết quả bầu cử, các cơ quan có thẩm quyền sẽ họp để xem xét, quyết định về công tác nhân sự, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để kịp thời trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất.
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc sáng 6-4 và bế mạc ngày 25-4, chia thành hai đợt. Trong kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, ngoài công tác nhân sự, Quốc hội sẽ xem xét các vấn đề tổng thể về tổ chức bộ máy cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm tới, cùng một số nội dung lập pháp và giám sát.
Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ 7 giờ đến 19 giờ. Tuy nhiên, tùy tình hình địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không quá 21 giờ cùng ngày.
Tại khu vực bầu cử số 10, phường Tân Hưng, TP.HCM, lễ khai mạc được tổ chức trang trọng. Sau đó, tổ bầu cử tiến hành kiểm tra và niêm phong thùng phiếu theo đúng quy định, trước sự chứng kiến của các cử tri.
Tại đơn vị bầu cử số 1 TP. Hà Nội, khu vực bỏ phiếu Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Ba Đình).
6 giờ 45 phút, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc… đã có mặt tại đây để chuẩn bị thực hiện quyền công dân của mình.
Sau khi hoàn tất bỏ phiếu, Tổng Bí thư Tô Lâm cho hay hôm nay ông rất phấn khởi được thực hiện quyền cử tri của mình tại nơi cư trú.
“Đặc biệt, tôi đã được chứng kiến không khí bà con cử tri tập trung rất đông đủ, với tinh thần rất phấn khởi để tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp” - ông nói.
Theo Tổng Bí thư, có thể gọi là cuộc tổng tuyển cử của quốc gia lần thứ 16. Đất nước chúng ta 80 năm và đã trải qua 16 lần bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, để lựa chọn những người uy tín nhất, được Nhân dân tín nhiệm nhất để tiếp tục lãnh đạo, đưa đất nước chúng ta phát triển.
“Công tác bầu cử đã được chuẩn bị rất chu đáo, từ rất sớm trên tất cả các lĩnh vực, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, đều có thể được thể hiện ý kiến của mình, lá phiếu của mình”- Tổng Bí thư nói.
Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong dịp chúng ta vừa tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng. Mọi chủ trương, chính sách, định hướng, phương hướng phát triển đất nước trong nhiệm kỳ này, cũng như tầm nhìn cho những thời kỳ sau, đã được giới thiệu, truyền bá và được Nhân dân, cán bộ, đảng viên hết sức ủng hộ.
Cũng theo người đứng đầu Đảng, cuộc tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp lần này được Nhân dân đã rất đồng tình, ủng hộ, coi đây là ngày hội lớn của đất nước.
Qua đó, thể hiện quyền tự do, quyền làm chủ của mình một cách trực tiếp để lựa chọn những người đủ uy tín, tín nhiệm, gánh vác các công việc chung của đất nước cũng như của các địa phương, đưa đất nước chúng ta phát triển, bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc mãi mãi bền vững.
Đồng thời, đất nước chúng ta phát triển một cách bền vững, ổn định, nhanh, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.
“Đây cũng là những nguyện vọng của Nhân dân mà chúng ta tin tưởng, giao phó cho các cấp lãnh đạo, những người xứng đáng là đại biểu của nhân dân trong đợt bầu cử lần này” - Tổng Bí thư nói thêm.
Sáng 15-3, đại diện Sở Nội vụ, cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng cho biết 2.301 khu vực bỏ phiếu của tỉnh đã đồng loạt triển khai bỏ phiếu.
Theo thống kê, tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh đến 19 giờ ngày 14-3 có khoảng 2,6 triệu cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.
Trước đó, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã cho phép tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm tại 5 khu vực bỏ phiếu của các lực lượng bộ đội biên phòng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Việc tổ chức bỏ phiếu sớm vào ngày 14-3 giúp lực lượng biên phòng vừa thực hiện quyền công dân, vừa đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ biên giới và an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tại đặc khu Phú Quý, cờ hoa rực rỡ tràn ngập trên các tuyến đường quanh đảo. Theo Ủy ban Bầu cử, toàn đặc khu có hơn 20.000 cử tri tham gia bầu cử.
Do đặc thù phần lớn cử tri là lao động biển thường xuyên đánh bắt xa bờ, chính quyền địa phương đã chủ động tuyên truyền, vận động ngư dân sắp xếp thời gian vào bờ. Đến nay, nhiều thuyền viên, ngư dân đã trở về đảo để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thạnh, đã có mặt từ 6 giờ 20 phút để kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trước giờ khai mạc.
Theo ghi nhận, tại đơn vị bầu cử số 3, tổ bầu cử số 11 (khu phố 15, phường Bình Thạnh) có tổng cộng 2.478 cử tri tham gia bỏ phiếu. Công tác chuẩn bị tại điểm bầu cử được triển khai đầy đủ, bảo đảm đúng quy định trước thời điểm diễn ra bầu cử.
Tại khu vực bỏ phiếu cũng bố trí lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn cử tri là người cao tuổi, người khuyết tật di chuyển và thực hiện các thủ tục bầu cử thuận tiện, bảo đảm mọi cử tri đều có điều kiện tham gia bỏ phiếu.
Đúng 6 giờ 40, tại điểm bầu cử số 6, phường Phú Nhuận, TP.HCM tổ chức khai mạc. Dự khai mạc có bà Nguyễn Thị Thảo, Anh hùng Lực Lượng vũ trang Nhân dân; ông Nguyễn Mạnh Cường, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Uỷ viên BTV Thành Uỷ, Phó Chủ tịch TP.HCM và ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM cùng nhiều người dân, bà con cử tri tại khu vực bầu cử số 6, phường Phú Nhuận.
Từ 6 giờ 30, tại tổ bầu cử số 30, phường Thủ Đức, ông Đặng Chưởng, 100 tuổi đã có mặt để bầu cử. Dù tuổi tác đã cao, ông vẫn rất minh mẫn, đọc từng tên ứng viên các cấp để lựa chọn.
“5 năm mới có một lần bỏ phiếu tôi nhất định phải đi, tìm ra người tài phục vụ cho nhân dân, cho đất nước”- ông Chưởng kỳ vọng.
Cử tri Nguyễn Trần Hoàng Hải, 18 tuổi xúc động khi lần đầu được cầm lá phiếu cử tri trên tay. Hải cho biết đã đọc kỹ chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời lên mạng xã hội tìm hiểu cách thức bỏ phiếu cho đúng.
“Tôi hồi hộp, xen lẫn xúc động khi lần đầu được bỏ phiếu, được thể hiện quyền công dân. Nhiều ngày nay tôi đã nghiên cứu kỹ từng ứng viên để hôm nay đi bỏ phiếu lựa chọn người mình tâm đắc. Qua lá phiếu này, tôi kỳ vọng những ứng viên được chọn sẽ truyền tải được những kỳ vọng của thế hệ trẻ, của người dân TP.HCM” - em Hải kỳ vọng.
Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cùng lãnh đạo phường Dĩ An làm lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10.
Đúng 6 giờ 15 ngày 15-3, hòa chung không khí "Ngày hội lớn toàn dân", các cử tri thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa hớn hở đến điểm bỏ phiếu khu vực số 12 để bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Đây là địa phương đặt dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Sau lễ chào cờ, Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 12 đã mời hai cử tri danh dự kiểm tra và niêm phong thùng phiếu.
Là người đầu tiên bỏ phiếu tại thôn Vĩnh Trường, ông Nguyễn Văn Trong cho biết người dân nơi đây rất hoan hỉ thực hiện nghĩa vụ công dân, chọn ra đại biểu đại diện cho tiếng nói của nhân dân.
"Đây là ngày hội lớn toàn dân. Cử tri chúng tôi được cầm lá phiếu trên tay để bầu đại biểu có tài, có đức, gần dân, sát dân và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân", ông Trong phấn khởi nói.
Theo ông Trong, người dân vùng dự án điện hạt nhân có nguyện vọng lớn nhất là các đại biểu kiến nghị Quốc hội sớm đưa cơ chế, chính sách đặc thù của dự án đến với người dân để họ sớm có chỗ ở mới tốt đẹp hơn.
Ghi nhận của PV tại điểm bỏ phiếu, các cử tri đến rất sớm. Thành viên Tổ bầu cử đã hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục bỏ phiếu đúng quy định.
Tại khu vực bỏ phiếu số 14 (gồm ấp 19, ấp 20), xã Hóc Môn, TP.HCM, được đặt tại trường THCS Đỗ Văn Dậy với gần 2.000 cử tri sẽ đi bỏ phiếu.
Khu vực bỏ phiếu này có hai Uỷ viên Bộ Chính trị sẽ tham dự gồm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn- Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và Bí thư Thành uỷ TP.HCM.
Cùng dự còn có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM.
Đúng 6 giờ 45, đại biểu và cử tri thực hiện nghi thức chào cờ.
Sau đó, Ủy ban bầu cử cấp xã thông tin về quy trình, quy định bỏ phiếu đến cử tri. Tổ bầu cử kiểm tra thùng phiếu, thùng phiếu lưu động cho người cao tuổi, người khuyết tật tại nhà dưới sự chứng kiến của hai cử tri.
Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang đã lần lượt bỏ phiếu, thực hiện quyền bầu cử.
Tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Dĩ An (TP.HCM), Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bỏ phiếu bầu cử theo đúng quy định.
Sáng 15-3, hòa chung không khí cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đồng chí Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa cho biết đây là lần thứ hai đảo Trường Sa tổ chức bầu cử cùng ngày với cả nước. Đây là nhiệm vụ đặc biệt, đòi hỏi chuẩn bị công phu để vượt qua rào cản địa lý và thời tiết.
Với quyết tâm cao nhất, Ủy ban bầu cử đặc khu đã khắc phục khó khăn, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp chỉ đạo. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang bị phục vụ bầu cử được đưa ra đảo từ rất sớm. Từng lá phiếu được chuyển đến tận tay cử tri đúng thời gian để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo luật định.
Chủ tịch đặc khu cho biết thêm, ngoài cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, Khu vực bỏ phiếu số 14 có gần 50 ngư dân đang đánh bắt hải sản trong khu vực lên đảo tham gia bầu cử. Việc này bảo đảm dù ở bất cứ đâu, cử tri đều được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.
Thay mặt Tổ bầu cử, Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa khai mạc, quán triệt thể lệ và nội quy phòng bỏ phiếu. Chỉ huy trưởng đảo nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị trọng đại, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng nhằm phát huy quyền làm chủ của mọi cử tri trên đảo.
Mỗi cử tri bằng lá phiếu của mình sẽ lựa chọn những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước, tỉnh Khánh Hòa và đặc khu Trường Sa. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cử tri Khu vực bỏ phiếu số 14 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử lần này.
Trung tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa cho biết Đảng ủy, chỉ huy đảo tập trung lãnh đạo, triển khai chuẩn bị từ sớm. Đảo chú trọng tuyên truyền, cổ động trực quan với nhiều hình thức đa dạng, sát thực tiễn và đặc điểm cử tri.
Cùng với đó, công tác trực sẵn sàng chiến đấu luôn được đặt lên hàng đầu. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quyết tâm thực hiện đúng quyền cử tri, đồng thời tổ chức tốt nhiệm vụ tuần tra, quan sát. Quân dân trên đảo nắm chắc tình hình trên không, trên biển, giữ vững an ninh nơi tuyến đầu để "Ngày hội non sông" thành công, an toàn.
Sáng 15-3, cùng với các khu vực bỏ phiếu khác trên địa bàn TP.HCM, tại khu vực bỏ phiếu số 3 (đường Ngô Văn Huyền), Tổ bầu cử số 3, Ủy ban bầu cử phường Vũng Tàu, tổ chức lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc khội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM; ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu...
Trước giờ diễn ra Lễ khai mạc, tại khu vực bỏ phiếu số 3, đông đảo cử tri đã có mặt. Trong số các cử tri nhiều người là cựu chiến binh. Các cử tri xem lại thông tin tiểu sử các ứng cử viên và bày tỏ tin tưởng các ứng viên xứng đáng nhất đủ tâm, trí và tài đức sẽ trúng cử vào cơ quan dân cử các cấp.
Cùng thời điểm, ong Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, dự và bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 11, xã Long Hải, TP.HCM.
Ngay từ sáng sớm, tổ bầu cử số 30, phường Thủ Đức đã có mặt, sẵn sàng phục vụ công tác bầu cử. Tới 6 giờ mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ hơn 3.200 cử tri trong ngày hội non sông.
Khu vực bầu cử được trang trí cờ hoa rực rỡ, kèm theo đó là khẩu hiệu tuyên truyền, clip hướng dẫn người dân tiếp cận nhanh thông tin ứng cử viên hiệu quả nhất.
Anh Tô Minh Hiếu - Tổ trưởng tổ bầu cử số 30, phường Thủ Đức nhấn mạnh: Mọi công tác đã hoàn tất, tổ bầu cử đã diễn tập mọi tình huống, sẵn sàng phục vụ cử tri. Ước tính có 3.200 cử tri đến bỏ phiếu, vì vậy chúng tôi cũng bố trí khu vực ngồi chờ trong trường hợp cử tri tới đông trong một khung giờ. Tổ bầu cử cũng chủ động đón các cử tri cao tuổi, các vị lão thành cách mạng để đạt thành công cao nhất.
Tại đơn vị bầu cử số 3, tổ bầu cử số 11, khu phố 15, phường Bình Thạnh, TP.HCM bà Trần Thị Ngọc Huệ, Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố 15, cho biết đúng 6 giờ 30, chương trình bầu cử sẽ chính thức khai mạc.
Bà Huệ thông tin thêm, đơn vị đã xây dựng quy trình di chuyển khép kín, bảo đảm sự thuận tiện tối đa cho cử tri, đồng thời giữ vững tính trang nghiêm và trật tự của ngày hội toàn dân.
Ngoài ra, bà Huệ cho hay gia đình cùng cụ Nguyễn Đình Tư sẽ có mặt tại điểm bỏ phiếu để dự lễ khai mạc. Địa phương và khu phố đã chủ động sắp xếp, bố trí các điều kiện cần thiết để nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư tham gia bầu cử.
Sáng 15-3, tại đơn vị bầu cử số 4, khu vực bỏ phiếu số 16 (Trường Tiểu học Vinschool Greenbay, tổ dân phố Vinhomes Greenbay Mễ Trì), không khí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trang trọng, nghiêm túc và đúng quy định.
Từ sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 16 để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Khu vực bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm với cờ Tổ quốc, băng rôn và các bảng niêm yết danh sách ứng cử viên, nội quy bầu cử được bố trí rõ ràng để cử tri tiện theo dõi.
Tại điểm bỏ phiếu trường THPT Phan Đình Phùng, trên phố Phan Đình Phùng, TP Hà Nội có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Cùng dự có nhiều Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gồm các Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí...
Hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày Bầu cử - Ngày hội của toàn dân, sáng 15-3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
6 giờ 30 sáng 15-3, điểm bỏ phiếu số 4 tại trụ sở ấp đảo Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An, TP.HCM đã khai mạc bầu cử.
Ông Nguyễn Văn Bé (77 tuổi, cử tri địa phương) cho biết đã đến điểm bỏ phiếu từ 6 giờ sáng để thực hiện quyền công dân của mình và đã lựa chọn được ứng cử viên mà ông tin tưởng.
Ông Bé bày tỏ mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ quan tâm, chăm lo tốt hơn đến đời sống của người dân ấp Thiềng Liềng, đặc biệt là cải thiện điều kiện đi lại giữa ấp và xã đảo Thạnh An, giúp việc sinh hoạt của người dân, nhất là trong lúc ốm đau.
Hòa chung không khí ngày hội non sông, khoảng 6 giờ 40 phút, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân đã có ở khu vực bỏ phiếu số 7 trên địa bàn phường Tây Hồ (TP Hà Nội) để bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Cùng đi có Chủ tịch UBND Hà Nội Vũ Đại Thắng và lãnh đạo HĐND thành phố.
Đúng 7 giờ 15, ngay sau nghi lễ khai mạc trang trọng tại khu vực bỏ phiếu số 21, Thủ tướng cùng Phu nhân đã bỏ những lá phiếu đầu tiên.
Tiếp đó, đông đảo cử tri trên địa bàn lần lượt vào khu vực bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu có đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Thủ đô.
Tại khu vực bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 3, Trường tiểu học Hoà Bình, phường Sài Gòn, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được hoàn tất. Khu vực bỏ phiếu được trang trí cờ hoa rực rỡ, bố trí trang nghiêm, tạo không khí trang trọng cho sự kiện.
Danh sách cử tri cùng tiểu sử các ứng cử viên được niêm yết đầy đủ, thuận tiện để người dân theo dõi và tìm hiểu trước khi tham gia bỏ phiếu. Các khâu chuẩn bị được thực hiện chu đáo, bảo đảm điều kiện tốt cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Cử tri đã bắt đầu đến chờ bỏ phiếu.
Trần Ngọc Quang, Tổ trưởng tổ bầu cử số 7, ban bầu cử số 3, phường Phú Thuận, TP.HCM, cho biết công tác tổ chức được hoàn tất sớm, sẵn sàng đón các cử tri đến bầu cử.
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM có mặt tại điểm bầu cử.
6 giờ sáng ông Lê Anh Thiềm (81 tuổi) đã có mặt ở điểm bầu cử.
6 giờ 35 phút, hai Uỷ viên Bộ Chính trị là Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang đã đến khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn.
Cả hai ông đã đến xem bảng niêm yết thông tin các ứng viên tại khu vực bỏ phiếu.
Chủ tịch Quốc hội đã hỏi thăm lãnh đạo Thành ủy TP và địa phương.
Sau đó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang cũng hỏi thăm các cử tri đến sớm tại khu vực bỏ phiếu này.
Tại phường Xuân Hoà, 6 giờ 15 phút, ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ cùng phu nhân đã đến điểm bầu cử số 2.
Đây cũng là cử tri đến điểm bầu cử sớm nhất.
Tại điểm bầu cử số 6, phường Phú Nhuận, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch TP.HCM và ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM đã có mặt từ sớm.
Tại Cần Thơ, từ sáng sớm loa phát thanh phường đã thông báo kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu và thông tin các bước trong quy trình bỏ phiếu...
Những người làm công tác phục vụ tại các điểm bỏ phiếu đã mặc trang phục chỉnh tề, vệ sinh lại xung quanh khu vực bỏ phiếu để chuẩn bị cho lễ khai mạc bầu cử.
Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ sáng nay sẽ bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 22 của phường Ninh Kiều. Tại đây, ngay từ sớm đã có rất đông phóng viên báo chí chuẩn bị sẵn sàng để đưa tin bầu cử...
Từ khoảng 6 giờ sáng, tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Dĩ An, địa bàn có dân số đông nhất TP.HCM, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử diễn ra khẩn trương, nghiêm túc.
Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3 TP.HCM, đã có mặt để kiểm tra công tác chuẩn bị trước giờ khai mạc.
Tại đây, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đã động viên lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời kiểm tra sơ bộ các khâu chuẩn bị như bố trí khu vực bỏ phiếu, công tác bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn cử tri và các phương án phục vụ ngày bầu cử.
Từ rạng sáng, các lực lượng gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng công an địa phương đã có mặt tại khu vực để phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.
Lực lượng chức năng tổ chức phân công nhiệm vụ, rà soát lần cuối các phương án nhằm bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.
Bên trong khu vực bỏ phiếu, các tổ phục vụ bầu cử cũng khẩn trương hoàn tất những công đoạn cuối cùng như kiểm tra hòm phiếu, sắp xếp bàn hướng dẫn, chuẩn bị tài liệu và niêm yết danh sách cử tri. Nhiều cán bộ, nhân viên đã có mặt từ rất sớm, bắt tay ngay vào công việc để kịp thời đón cử tri đến thực hiện quyền công dân.
Tại khu vực bỏ phiếu số 9, phường Tân Phú, TP.HCM, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được hoàn tất. Khu vực bỏ phiếu được trang trí cờ hoa rực rỡ, bố trí trang nghiêm, tạo không khí trang trọng cho sự kiện.
Danh sách cử tri cùng tiểu sử các ứng cử viên được niêm yết đầy đủ, thuận tiện để người dân theo dõi và tìm hiểu trước khi tham gia bỏ phiếu. Các khâu chuẩn bị được thực hiện chu đáo, bảo đảm điều kiện tốt cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Ngay từ 6 giờ sáng, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 1, đường 23, đường Đoàn Hữu Trưng, phường An Khánh, TP.HCM. Tại đây, ông đã thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ cho ngày bầu cử.
Các khâu đón tiếp, hướng dẫn cử tri tại khu vực đã bố trí sẵn sàng, bảo đảm để cử tri đến bỏ phiếu thuận lợi, nhanh chóng.
Có mặt từ rất sớm tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường An Khánh, TP.HCM, ông Nguyễn Văn Dung (64 tuổi, ngụ phường An Khánh), cho biết công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được địa phương triển khai kỹ lưỡng trong hơn một tháng qua, tạo sự phấn khởi và đồng thuận trong nhân dân.
Cử tri này chia sẻ: “Qua các buổi tiếp xúc cử tri, tôi thấy các ứng cử viên đều có trình độ, tâm huyết với địa phương. Người dân cũng đã được hướng dẫn đầy đủ nên ai cũng sẵn sàng tham gia ngày hội non sông”.
Cử tri bày tỏ mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ lắng nghe ý kiến, tâm tư của nhân dân, thực hiện tốt trách nhiệm.
Ghi nhận từ 6 giờ sáng, công tác tổ chức đã hoàn tất.
Lãnh đạo xã Hóc Môn cho biết công tác tổ chức vận động bầu cử, tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội được các xã quan tâm tổ chức. Bên cạnh tiếp xúc trực tiếp, các địa phương cũng kết hợp trực tuyến để người dân theo dõi. Đồng thời, tăng cường giới thiệu tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của ứng cử viên bằng nhiều kênh, nhiều hình thức theo đúng quy định.
Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử được thực hiện bằng hình thức trực quan sinh động thông qua pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, các hình thức phim, ảnh... trên các trang thông điện tử và mạng xã hội của địa phương, các hội, nhóm... giúp người dân tiếp cận nhanh nhất và hiệu quả nhất.
Hơn 6 giờ sáng, công tác chuẩn bị tại điểm bầu cử số 17, phường Tân Tạo, TP.HCM đã cơ bản hoàn tất. Các thành viên Tổ bầu cử tiến hành rà soát lần cuối hòm phiếu, thẻ cử tri cùng danh sách ứng cử viên, bảo đảm mọi khâu đều đúng quy định. Khu vực bỏ phiếu được bố trí khoa học, từ bàn hướng dẫn đến nơi ghi phiếu, vừa thuận tiện cho cử tri vừa bảo đảm tính riêng tư theo quy định.
Theo kế hoạch, hoạt động bỏ phiếu sẽ chính thức bắt đầu từ 7 giờ và kéo dài đến 19 giờ cùng ngày. Tổ bầu cử cũng đã chuẩn bị các phương án điều tiết, hỗ trợ để bảo đảm quá trình bỏ phiếu diễn ra thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả cử tri trong khu vực thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Được biết, phường Tân Tạo có 33 điểm bầu cử được bố trí tại nhiều khu vực trên địa bàn nhằm phục vụ cử tri một cách thuận tiện nhất.
Từ 5 giờ sáng, ông Vương Hùng Long, Tổ trưởng tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 13 tại Trung tâm chính trị, phường Tân Thới Hiệp đã có mặt. Ông cho biết đơn vị đã xây dựng một quy trình di chuyển khép kín, đảm bảo sự thuận tiện tối đa cho cử tri và tính nghiêm túc của ngày hội non sông.
Tổ bầu cử đã tiến hành kẻ vạch chỉ dẫn và bố trí biển báo "lối vào - lối ra theo một quy trình nhất định. Điều này giúp cử tri di chuyển thông suốt, không bị ùn tắc ngay cả trong khung giờ cao điểm.
Cử tri đến bàn hướng dẫn để bộ phận chức năng kiểm tra, đối chiếu thẻ cử tri. Sau khi xác định thẻ hợp lệ, cử tri được chuyển sang bộ phận phát phiếu bầu cử. Cử tri tiến vào phòng kín để thực hiện quyền lựa chọn đại biểu.
Cử tri di chuyển sang bên trái, tiến về phía sau các hòm phiếu được phân loại rõ ràng theo màu sắc. Sau khi bỏ đủ 3 loại phiếu vào hòm, cử tri di chuyển đến bàn cuối cùng để đóng dấu đã bỏ phiếu và bàn giao thông tin cho tổ thư ký cập nhật vào dữ liệu hệ thống.
Tổ bầu cử còn đặc biệt chú trọng đến việc tạo không khí phấn khởi cho cử tri. Điểm bầu cử được trang trí thêm nhiều cây xanh và hoa tươi tại các khu vực lối đi, các điểm chuyển hướng.
Ông Vương Hùng Long chia sẻ: Việc bổ sung hoa cây cảnh không chỉ giúp không gian bớt khô cứng mà còn tạo điểm nhấn trang trọng, lịch sự. Đây là ngày hội non sông, nên chúng tôi muốn tạo một không khí tươi mát, linh hoạt để mỗi cử tri khi đến đây đều cảm thấy hân hoan và thoải mái.
Tại TP.HCM, ở điểm bầu cử số 2, phường Xuân Hòa, tính đến 6 giờ sáng, mọi công tác chuẩn bị đã gần như hoàn thiện.
Đúng 6 giờ 30 phút sáng, chương trình bầu cử sẽ khai mạc.
Tham dự lễ khai mạc dự kiến có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ...
Khu vực bầu cử số 7 thuộc phường Cầu Ông Lãnh cũng đã trang trọng tổ chức lễ khai mạc và bắt đầu quy trình bỏ phiếu.
Sự kiện có sự tham dự của Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM, cùng đại diện chính quyền địa phương và đông đảo cử tri.
Còn tại điểm bầu cử số 6, phường Phú Nhuận, các lực lượng thực hiện tổ chức bầu cử đang thực hiện các khâu đón chờ người dân đến bầu cử.
Ông Bùi Chánh Nghĩa, tổ trưởng tổ bầu cử số 6 đã đến từ sáng sớm để chuẩn bị các công việc để cho công tác bầu cử được thực hiện chính xác.
Tại khu vực bỏ phiếu số 12 đặt tại trụ sở khu phố 32 và khu phố 37, cùng khu vực bỏ phiếu số 5 thuộc khu phố 7, phường Long Bình (TP.HCM), ngay từ sáng sớm công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã cơ bản hoàn tất những khâu cuối cùng.
Các khu vực bầu cử được bố trí khang trang, khoa học với cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu và tranh cổ động tuyên truyền, tạo không khí trang trọng cho ngày hội của toàn dân.
Lực lượng phục vụ bầu cử cũng có mặt từ sớm để kiểm tra cơ sở vật chất, rà soát lại các quy trình theo quy định, sẵn sàng đón cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Sáng 15-3, tại phường Phú An, TP.HCM, các khu vực bỏ phiếu được trang trí cờ hoa rực rỡ, tạo không khí phấn khởi trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Từ sáng sớm, không khí ngày bầu cử đã rộn ràng trên nhiều tuyến đường dẫn vào các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường.
Hai bên đường rực rỡ cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu chào mừng. Tại các điểm bỏ phiếu, cờ hoa được trang trí trang trọng, khu vực tiếp đón cử tri khang trang, gọn gàng, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng rất phấn khởi trong ngày hội lớn của cử tri.
Tại khu vực bỏ phiếu số 26 (đơn vị bầu cử số 6, khu phố Phú Thuận), lễ khai mạc và bỏ phiếu có sự tham dự của ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; và ông Nguyễn Văn Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM.
Hiện tại, tổ bầu cử tại điểm này đã có mặt đã sẵn sàng cho công tác bầu cử, lực lượng an ninh cũng đã có mặt từ rất sớm để đảm bảo tình hình an ninh trật tự.
Đáng chú ý, khu vực bỏ phiếu số 26 được chọn làm điểm truyền hình trực tiếp nên ekip phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Truyền hình HTV đã có mặt từ sớm để chuẩn bị sẵn sàng.
Theo ghi nhận của các PV Pháp Luật TP.HCM, đúng 5 giờ sáng, công tác chuẩn bị tại hầu hết các điểm bầu cử đã cơ bản hoàn tất.
Tại điểm bầu cử số 1 phường An Khánh, thành viên Tổ bầu cử thực hiện rà soát cuối cùng về hòm phiếu, thẻ cử tri và danh sách ứng cử viên. Mọi khu vực từ bàn hướng dẫn đến nơi ghi phiếu đều được bố trí khoa học, đảm bảo tính riêng tư và đúng quy định.
Đáng chú ý, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy được chú trọng đặc biệt. Xe 114 cùng lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm, túc trực tại khu vực lân cận để sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.
Theo kế hoạch, thời gian bỏ phiếu sẽ chính thức bắt đầu từ 7 giờ và kéo dài đến 19 giờ cùng ngày. Tổ bầu cử đã sẵn sàng các phương án điều tiết, đảm bảo tiến độ và quyền lợi cho toàn bộ cử tri tại khu vực.
Theo quy định, khi đến bỏ phiếu, mọi người đều phải tuân theo nội quy của phòng bỏ phiếu do Hội đồng bầu cử Quốc gia quy định.
Nội quy phòng bỏ phiếu được Tổ bầu cử niêm yết tại phòng bỏ phiếu và gồm các nội dung:
Phải chấp hành đúng nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu; cử tri phải xếp hàng lần lượt để thực hiện việc bỏ phiếu, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật và phụ nữ có thai; phải giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn tại khu vực bỏ phiếu; nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại cơ sở vật chất, tài sản, gây rối tại khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu.
Không được mang vũ khí, chất nổ, vật dễ cháy, tài liệu, băng rôn khẩu hiệu có nội dung xấu, độc, tuyên truyền quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương... vào khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu...
Về công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, ngày 14-2, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết 151 công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước (sớm hơn 12 ngày so với quy định).
Trong đó, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do Trung ương giới thiệu là 217 người; địa phương có 647 người, đạt tỉ lệ 1,73 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu. Việc này bảo đảm số dư theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, đúng định hướng về cơ cấu, thành phần; trong đó chú trọng tỉ lệ đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số.
Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, tổng số đại biểu được bầu là 2.552 đại biểu với 4.217 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,65 người ứng cử trên một đại biểu được bầu. Đối với HĐND cấp xã, tổng số đại biểu được bầu là 72.611 đại biểu với 120.873 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,66 người ứng cử trên một đại biểu được bầu...
Cơ cấu ứng cử viên cơ bản bảo đảm định hướng về đại diện xã hội, cụ thể là phụ nữ 45,37%, dưới 40 tuổi 21,64%, người dân tộc thiểu số 21,76%, người ngoài đảng 7,41%, đại biểu tái cử là 27,31%, số người tự ứng cử là 5.
Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai. Cả nước có 78.928.647 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Số liệu cử tri sẽ tiếp tục được các địa phương cập nhật đến trước thời điểm 24 giờ của Ngày bầu cử.
Riêng tại TP Hà Nội có hơn 6 triệu cử tri với 11 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội để bầu 32 đại biểu và 31 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP để bầu 125 đại biểu nhiệm kỳ 2026-2031. Toàn thành phố tổ chức 831 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, với tổng số 3.164 đại biểu được bầu.
Toàn TP.HCM có gần 9,7 triệu cử tri, trong đó bầu cử 3 cấp là hơn 7,6 triệu cử tri; bầu cử 2 cấp là hơn 2 triệu cử tri và 5.065 khu vực bỏ phiếu.