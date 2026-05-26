Cần Thơ giải thể 28 Ban quản lý dự án khu vực, chuyển giao về 103 xã, phường 26/05/2026 15:07

(PLO)- 28 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực ở Cần Thơ có tổng cộng 308 nhân sự, theo phương án sắp xếp, hầu hết được các xã, phường tiếp nhận, chỉ có 8 trường hợp xin nghỉ hoặc chấm dứt hợp đồng.

Ngày 26-5, UBND TP Cần Thơ đã ban hành quyết định về việc giải thể các Ban Quản lý dự án (QLDA ) đầu tư xây dựng khu vực trực thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Cần Thơ.

Trụ sở UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Theo quyết định, TP giải thể 28 Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực trực thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP; Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, dự án và kinh phí do Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực đang thực hiện về 103 xã, phường theo đúng quy định.

28 Ban QLDA khu vực nêu trên gồm Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt, Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Châu Thành A, Châu Thành B, Vị Thủy, Vị Thanh, Long Mỹ 1, Long Mỹ 2, Phụng Hiệp, Ngã Bảy, Sóc Trăng, Mỹ Xuyên, Long Phú, Kế Sách, Châu Thành, Mỹ Tú, Vĩnh Châu, Ngã Năm, Thạnh Trị, Trần Đề, Cù Lao Dung.

Quyết định giao Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP chủ trì, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến việc giải thể 28 Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực.

Đồng thời chỉ đạo 28 Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực theo thẩm quyền và phân cấp quản lý hiện hành giải quyết hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền giải quyết các nội dung có liên quan đến nhân sự, tài sản, tài chính, hồ sơ; giao nộp con dấu cũ theo quy định…

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP thực hiện các nội dung có liên quan đến việc giải thể 28 Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực.

Theo đề án giải thể các Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực trực thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP, phương án sắp xếp nhân sự cho thấy, 28 ban có tổng cộng 308 nhân sự được các xã, phường tiếp nhận gần hết, chỉ còn lại 8 trường hợp xin nghỉ hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc.