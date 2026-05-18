Cần Thơ: Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung thêm tội khác trong 1 vụ chém nhầm người 18/05/2026 18:53

(PLO)- Sau hơn một năm hủy án về tội cố ý gây thương tích, 4 bị cáo đã bị truy tố về tội giết người nhưng sau khi xét xử tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Chiều 18-5, TAND TP Cần Thơ mở phiên toà xét xử đối các bị cáo Dương Bá Chương, Nguyễn Trí Đức, Bùi Anh Tài và Nguyễn Thanh Tài, bị VKSND TP Cần Thơ truy tố về tội giết người.

Các bị cáo tại tòa chiều 18-5. Ảnh: NHẪN NAM

HĐXX cho rằng ngoài tội danh mà VKS đã truy tố (tội giết người) còn có căn cứ xác định có tội phạm liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can. Vì vậy, tòa đã tuyên trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung, tội gây rối trật tự công cộng, đối với nhóm các bị cáo, nhóm bị hại và nhóm đánh bị cáo Chương ở quán cà phê…

Theo cáo trạng, khoảng hơn 18 giờ ngày 25-11-2022, Chương cùng ba bị cáo ngồi uống cà phê tại quán, sau đó chỉ còn mình Chương ngồi lại. Lúc sau, có bốn thanh niên (không rõ nhân thân, không quen biết) đến ngồi bàn kế bên và lấn sang bàn của Chương nên xảy ra cự cãi, đánh nhau và được can ngăn nên Chương chạy xe về.

Cảm thấy bực tức vì bị đánh, Chương điện thoại nói cho ba bị cáo biết và nhờ tất cả cùng đi tìm đánh lại bốn thanh niên nói trên để trả thù thì tất cả đồng ý. Nhóm Chương mang theo ba cây dao tự chế và hai vỏ chai bia bằng thủy tinh làm hung khí.

Sau đó, các bị cáo đi tìm nhóm thanh niên đã đánh Chương nhưng không gặp nên chạy đi đổ xăng. Khi đang đứng trong trạm xăng dầu, Chương thấy một nhóm bốn người (gồm NQL đi xe một mình, LVGT đi xe một mình và ĐNS chở NLTN) chạy theo hướng từ quận Ô Môn (cũ) về trung tâm TP Cần Thơ.

Chương cho rằng nhóm của anh L chính là những người đã đánh mình ở quán cà phê nên Chương nói lớn “nó kìa” để chỉ điểm cho cả nhóm. Nhóm Chương đuổi theo, chặn đầu xe một người trong nhóm L.

Xe ngã đè lên chân nên L không kịp chạy thoát và bị Thanh Tài dùng tay, chân đánh; Chương và Anh Tài chém vào gối phải. Chương bắt anh L quỳ xuống rồi cầm vỏ chai bia, dao đánh, chém vào đầu L, khiến phần vỏ nhựa nón bảo hiểm bị bể. Anh Tài và Đức cũng cầm vỏ chai bia, dao đánh, chém vào đầu L. L đưa tay đỡ thì bị chém vào mu bàn tay…

Chương phát hiện đã chém nhầm người nên cùng đồng bọn lên xe chở nhau bỏ trốn khỏi hiện trường, bỏ mặc L.

Sau đó bạn L quay lại hiện trường đưa L đi cấp cứu và báo cho gia đình L biết sự việc rồi trình báo công an. Theo kết quả giám định, L bị thương tích 50%.