Hết thời hiệu khởi kiện, vẫn được đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai 16/05/2026 05:56

(PLO)- Dù hết thời hiệu khởi kiện, người dân vẫn có thể yêu cầu đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai hoặc khởi kiện vụ án dân sự khi có tranh chấp đất đai.

Trong quá trình giải đáp trực tuyến các vướng mắc về xét xử, TAND Tối cao đã hướng dẫn cách xử lý trường hợp người dân phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp sai nhưng thời hiệu khởi kiện đã hết.

Theo đó, tình huống được đặt ra là năm 2010, ông A nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến năm 2020, ông A mới biết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông A là sai thửa đất, vị trí đất, diện tích đất, chồng lấn lên đất của ông B.

Năm 2024, ông A khởi kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông A và yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án xác định thời hiệu khởi kiện đã hết. Trường hợp này giải quyết như thế nào để đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự?

TAND Tối cao cho biết, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 152 Luật Đất đai năm 2024, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 136 của Luật này có trách nhiệm đính chính giấy chứng nhận đã cấp trong trường hợp có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được tổ chức đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận hoặc được thể hiện trong văn bản có hiệu lực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án xác định yêu cầu khởi kiện của ông A đã hết thời hiệu khởi kiện thì ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 143 Luật Tố tụng hành chính.

Trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông A có sai sót về thửa đất, vị trí đất, diện tích đất, chồng lấn lên phần đất thuộc quyền sử dụng của ông B, thì Tòa án hướng dẫn ông A đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đính chính lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 152 Luật Đất đai năm 2024.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền không thực hiện việc đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ông A có quyền khởi kiện hành vi hành chính đó.

Trường hợp ông A có tranh chấp quyền sử dụng đất với ông B thì ông A có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự, đồng thời yêu cầu Tòa án hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên.