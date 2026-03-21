Cần Thơ: Bắt tạm giam người đàn ông sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo 21/03/2026 16:56

(PLO)- Để có tiền trả nợ, Nguyên lên mạng xã hội đặt 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, lừa đảo hơn 2,8 tỉ đồng và bị Công an Cần Thơ bắt.

Ngày 21-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đào Chí Nguyện (37 tuổi, ngụ xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra ban đầu, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên Nguyện nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 4 đến 8-2024, Nguyện đã lên mạng xã hội Facebook đặt làm giả 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình, sau đó đem thế chấp cho bà BTT (ngụ cùng địa phương).

Công an Cần Thơ thi hành lệnh bắt tạm giam người đàn ông sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đi lừa đảo.

Để tạo lòng tin với bị hại, Nguyện tiếp tục đặt làm giả nhiều hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ Nguyện cho bà BTT. Qua đó Nguyện chiếm đoạt 2,8 tỉ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.