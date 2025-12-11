Đề nghị truy tố kẻ lừa đảo bán 1 lô đất cho nhiều người 11/12/2025 08:03

(PLO)- Dù đã bán đất nhưng kẻ lừa đảo vẫn dùng sổ đỏ photo để bán cho người khác, chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 750 triệu đồng.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND tỉnh Lâm Đồng truy tố bị can Trần Hữu Vẹn (47 tuổi; trú tại thôn Hiệp Trí, xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công bố lệnh bắt giam Trần Hữu Vẹn.

Bất chấp đã sang tên lô đất cho người khác, Trần Hữu Vẹn vẫn rao, bán 'chui' đất cho người thứ ba, chiếm đoạt hơn 750 triệu đồng rồi tìm cách né tránh.

Theo kết luận điều tra, bị can Trần Hữu Vẹn đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn trắng trợn.

Cụ thể, vào năm 2020, Trần Hữu Vẹn đã chuyển nhượng hợp pháp hơn 500m2 đất tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) cho một người phụ nữ và người này tiếp tục chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích đất này cho ông ĐVT. Các giao dịch này đều đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Tuy nhiên, bất chấp lô đất đã được sang tên và chuyển nhượng, Trần Hữu Vẹn vẫn cố tình rao bán phần diện tích đất đã không còn thuộc sở hữu của mình.

Đến tháng 10-2021, Vẹn tiếp tục giới thiệu và chuyển nhượng "chui" một phần diện tích đất đã được sang tên nói trên cho ông NVT

Để tạo lòng tin, Vẹn đã sử dụng bản phô tô Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn đứng tên mình đưa cho ông NVT. Tin tưởng vào giấy tờ và lời cam kết nên người mua đã ký hợp đồng đặt cọc, giao cho Vẹn số tiền 760 triệu đồng. Vẹn cam kết sẽ tách thửa và ra sổ mới cho ông T trong vòng 2 tháng.

Tuy nhiên khi hết thời hạn thỏa thuận, Vẹn viện cớ rằng thửa đất không thể tách sổ được rồi hứa sẽ bồi thường gấp đôi, trả lại tiền cọc. Tuy nhiên sau đó, Vẹn đã không trả lại tiền mà tìm cách né tránh, nhằm chiếm đoạt trọn vẹn số tiền cọc 760 triệu đồng.

Sau khi nhận đơn trình báo của ông NVT, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc và Trần Hữu Vẹn đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Vẹn để điều tra.