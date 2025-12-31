Cho đổ hơn 257 tấn xà bần trái phép, chủ đất bị tạm giam 31/12/2025 21:21

(PLO)- Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam Phan Thị Xuân Mai, chủ đất tại phường Tăng Nhơn Phú, vì cho đổ thải hơn 257 tấn xà bần, kính thải, ván ép... trái phép.

Ngày 31-12-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thị Xuân Mai (59 tuổi, quê An Giang, trú phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) về tội gây ô nhiễm môi trường.

Theo hồ sơ, ngày 15-1-2025, Công an TP Thủ Đức (cũ) phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường tại thửa đất số 09, tờ bản đồ số 64, phường Tăng Nhơn Phú A (nay là phường Tăng Nhơn Phú). Khu đất này do Phan Thị Xuân Mai quản lý và sử dụng.

Công an khởi tố, bắt tạm giam bà Mai để điều tra. Ảnh: CA

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thành Trung (28 tuổi, trú phường Long Trường, TP.HCM) đang sử dụng xe ba gác máy để đổ thải tại đây. Qua đo đạc, hiện trường khu đất rộng 728 m2 có cây xanh bao quanh nhưng bên trong chứa lượng lớn đất đá, chất thải rắn cồng kềnh, xà bần, ván ép, sắt phế liệu, bao bì và kính thải. Toàn bộ số chất thải này không được che chắn hay thu gom theo quy định.

Cơ quan CSĐT đã tiến hành thu mẫu và trưng cầu giám định chuyên môn. Kết luận cho thấy các mẫu vật là chất thải rắn thông thường (không nguy hại) có nguồn gốc từ hoạt động xây dựng, không chứa các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy theo Công ước Stockholm. Tuy nhiên, tổng khối lượng chất thải đổ trái phép hơn 257 tấn.

Công an phát hiện tài xế xe ba gác chở xà bần, ván ép,... tới đổ ở khu đất. Ảnh: CA

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định hành vi của Phan Thị Xuân Mai đã đủ yếu tố cấu thành tội gây ô nhiễm môi trường.

Cụ thể, Mai đã có hành vi chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường với khối lượng từ 200.000 kg đến dưới 500.000 kg.

Số lượng rác thải rắn được phát hiện lên tới hơn 257 tấn. Ảnh: CA

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của những người liên quan trong vụ án này.