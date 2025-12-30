Công an TP.HCM kiểm tra hàng loạt kho lạnh, tiêu hủy hơn 30 tấn hàng 30/12/2025 15:47

(PLO)- Công an TP.HCM đã đồng loạt kiểm tra các kho thực phẩm đông lạnh, tiêu hủy hơn 30,5 tấn hàng lậu và xử phạt hơn 1,7 tỉ đồng.

Ngày 30-12-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết đang quyết liệt thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Đại hội XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ 2026. Trọng tâm của đợt ra quân này là kiểm tra diện rộng, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.

Hàng chục tấn nội tạng, thịt đông lạnh không hóa đơn

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an TP.HCM, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra hàng loạt kho lạnh và cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện tình trạng kinh doanh thực phẩm trôi nổi diễn ra hết sức phức tạp với mẫu mã đa dạng, giá cả "linh động" nhằm tuồn vào các bữa ăn hàng ngày và bàn tiệc tại các quán ăn.

Lực lượng chức năng kiểm tra thực tế, niêm phong tại kho lạnh thực phẩm, các sản phẩm thực phẩm không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: CA

Cụ thể, hoạt động kiểm tra tại các đơn vị gồm: Công ty TNHH thương mại NNF (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân cũ); Hộ kinh doanh MP (xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh cũ); Công ty TNHH thực phẩm XH (phường Thủ Đức, TP Thủ Đức cũ); Công ty TNHH DV TLTD (phường An Phú Đông, quận 12 cũ); Công ty TNHH Thực phẩm đông lạnh VT (phường Linh Xuân, TP Thủ Đức cũ); Công ty TNHH thương mại ĐNF (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cũ); Công ty Thương mại và chế biến thực phẩm L (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh cũ); Công ty TNHH CPF (xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh cũ); Công ty TNHH NT Food (xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh cũ) và cơ sở kinh doanh HMH (phường Tam Bình, TP Thủ Đức cũ), lực lượng chức năng đã phát hiện sai phạm quy mô lớn.

Số lượng lớn thực phẩm đông lạnh bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: CA

Tại các điểm này, đoàn kiểm tra đã thu giữ hơn 30,5 tấn nội tạng và thịt động vật các loại. Chi tiết tang vật bao gồm: 4,5 tấn vú heo đông lạnh; 3,7 tấn dồi trường heo đông lạnh; 4,3 tấn trứng gà non đông lạnh; 1,5 tấn sụn gà đông lạnh; 5,5 tấn thịt trâu, bò, heo đông lạnh; 3,5 tấn chân gà, khô bò, chả lụa và bảy tấn thủy hải sản các loại.

Toàn bộ số hàng hóa này được đựng trong các thùng carton in chữ nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt, không có hóa đơn hay chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Nhiều kho hàng của các công ty mua bán thực phẩm đông lạnh bị cơ quan chức năng kiểm tra. Ảnh: CA

Chủ các cơ sở thừa nhận đã thu mua trôi nổi số hàng này trên thị trường để bán kiếm lời trong dịp Tết. Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm trên và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền nộp ngân sách là 1,6 tỉ đồng.

Thịt xá xíu, ba rọi nhiễm khuẩn Salmonella

Bên cạnh việc triệt phá các kho hàng lậu, PC03 còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm đối với các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Đáng chú ý, qua kiểm tra hộ kinh doanh DNMK (phường Thủ Đức, TP Thủ Đức cũ), cơ quan chức năng đã phát hiện những nguy cơ trực tiếp đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng thu mẫu thực phẩm tại cơ sở chế biến thực phẩm để kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh vật. Ảnh: CA

Đoàn kiểm tra đã lấy hai mẫu thực phẩm gồm thịt heo xá xíu và thịt ba rọi heo mà cơ sở này dùng để chế biến bán cho khách hàng để kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy cả hai mẫu đều phát hiện các chỉ tiêu vi sinh vật bao gồm: Tổng số vi sinh vật hiếu khí, Salmonella spp và Escherichia coli không phù hợp với Quy chuẩn QCVN 8-3:2012/BYT của Bộ Y tế.

Đây là những loại vi khuẩn gây ra các bệnh lý về tiêu hóa nghiêm trọng, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong loại hình dịch vụ ăn uống đường phố.

Cơ quan chức năng tiêu hủy hàng chục tấn hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: CA

Trước sai phạm này, cơ quan Công an đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ cơ sở DNMK số tiền 66,5 triệu đồng. Đồng thời, cơ sở này bị đình chỉ hoạt động chế biến thịt heo xá xíu và thịt ba rọi heo trong thời hạn hai tháng để khắc phục hậu quả.

Trong bối cảnh thị trường thực phẩm chuẩn bị bước vào giai đoạn cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần thay đổi thói quen lựa chọn thực phẩm.

Người tiêu dùng chỉ nên sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tuyệt đối không dùng hàng hết hạn sử dụng hoặc có dấu hiệu biến chất như mùi vị lạ, màu sắc khác thường, bao bì biến dạng.

Công an TP.HCM cũng cảnh báo người dân sử dụng thực phẩm an toàn, rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: CA

Đồng thời, đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cần chủ động đăng ký nhãn hiệu, ứng dụng công nghệ số để truy xuất nguồn gốc và cam kết không sử dụng nguyên liệu trôi nổi.

Việc "nói không với thực phẩm bẩn" không chỉ là cách bảo vệ bản thân mà còn góp phần loại bỏ những cơ sở làm ăn gian dối. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc đường dây nóng của Công an TP.HCM để kịp thời xử lý.