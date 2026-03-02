Nhiều người nước ngoài đánh bạc trái phép dưới tầng hầm khách sạn Sheraton Nha Trang 02/03/2026 17:01

(PLO)- Kiểm tra tầng hầm khách sạn Sheraton Nha Trang, cảnh sát phát hiện nhiều người đánh bạc trái phép bằng hình thức đánh Poker.

Ngày 2-3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm nghi phạm là người nước ngoài về hành vi đánh bạc trái phép tại câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng GDC Lucky Club dưới tầng hầm khách sạn Sheraton Nha Trang.

Câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng GDC Lucky Club dưới tầng hầm khách sạn Sheraton. Ảnh: XH

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 1-3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng GDC Lucky Club tại tầng hầm khách sạn Sheraton Nha Trang, địa chỉ 26-28 Trần Phú, phường Nha Trang.

Tại đây, cảnh sát phát hiện bắt quả tang nhiều người quốc tịch nước ngoài đang có hành vi đánh bạc trái phép.

Cảnh sát phát hiện nhiều người nước ngoài bị bắt quả tang đánh bạc. Ảnh: XH

Theo cảnh sát, câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng GDC Lucky Club do bà Hà Woang Minh Hoa (30 tuổi, ngụ TP.HCM) làm giám đốc vận hành.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có 13 người quốc tịch nước ngoài đang có hành vi đánh bạc theo hình thức đánh Poker. Đồng thời, tiến hành lập biên bản thu giữ 3.500 USD cùng các tài liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.

Bà Hà Woang Minh Hoa làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: XH

Qua làm việc, những người này khai câu lạc bộ này mở cửa 24/24 giờ. Khi có người muốn chơi sẽ đến câu lạc bộ gặp thu ngân để đổi tiền thành thẻ Cashin Ticker theo mệnh giá tiền tương ứng hoặc dùng USD nạp trực tiếp vào máy đánh bạc.

Câu lạc bộ GDC Lucky Club sẽ thu tiền phần trăm hoa hồng trên tổng số tiền đánh bạc của người đến chơi.