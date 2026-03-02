Xe 38 chỗ từ Quảng Trị vào Đà Nẵng nhồi nhét đến 53 khách 02/03/2026 09:47

Ngày 2-3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho hay, đơn vị vừa phát hiện, xử lý xe khách loại 38 chỗ nhồi nhét khách.

Theo đó, lúc 19 giờ 30 ngày 1-3, tại Km 920+800 Quốc lộ 1 (583 Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng), Tổ tuần tra kiểm soát số 3 do Trung tá Lê Văn Lộc làm tổ trưởng tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô khách biển số 74B-006…

Xe Vĩnh Trường nhồi nhét đến 53 hành khách. Ảnh: CSGT

Xe này thuộc nhà xe Vĩnh Trường, chạy tuyến Quảng Trị - Đà Nẵng và ngược lại, do ông TNY (37 tuổi, ngụ phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trên xe có 53 hành khách, vi phạm hành vi chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện.

Tiếp tục xác minh, tổ tuần tra đã làm rõ chủ xe là Công ty CP Ô tô số 1 Quảng Trị đã có hành vi để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 điều 20 Nghị định 168/2024 của Chính phủ.

Qua kiểm tra nồng độ cồn và ma túy lái xe không vi phạm. Tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ phương tiện. Đồng thời yêu cầu nhà xe chuyển hành khách sang xe khác theo đúng quy định.