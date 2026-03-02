Đức-Anh-Pháp tuyên bố sát cánh cùng Mỹ đối phó Iran, London cho mượn các căn cứ 02/03/2026 05:54

(PLO)- Đức, Anh và Pháp thống nhất phối hợp với Mỹ ứng phó các đợt tấn công tên lửa của Iran, trong đó London cho phép Washington sử dụng căn cứ quân sự để tấn công Tehran.

Ngày 1-3, Đức, Anh và Pháp cho biết đã thống nhất phối hợp với Mỹ cùng các đồng minh khu vực nhằm ứng phó loạt cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran trên khắp Trung Đông, theo đài CNN.

Tuyên bố chung của 3 nước nói trên nêu rõ rằng lãnh đạo ba quốc gia châu Âu "bàng hoàng trước các cuộc tấn công tên lửa thiếu phân biệt và không tương xứng do Iran phát động nhằm vào các quốc gia trong khu vực".

"Chúng tôi kêu gọi Iran chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công liều lĩnh này" - tuyên bố nhấn mạnh.

Cảnh tượng căng thẳng khi Israel phóng hàng loạt tên lửa nhằm bắn hạ tên lửa của Iran trên không phận Jerusalem. Ảnh: RT

"Chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp bảo vệ lợi ích của bản thân và của các đồng minh trong khu vực, có thể thông qua việc hỗ trợ các hành động phòng vệ cần thiết và tương xứng nhằm triệt tiêu năng lực phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran ngay từ gốc" - các nhà lãnh đạo khẳng định.

Ngoài ra, theo hãng tin Al Jazeera, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết ông đã chấp thuận đề nghị của Mỹ cho phép sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Anh để tiến hành các đòn tấn công mang tính phòng vệ nhằm vào Iran.

“Chúng tôi đã đưa ra quyết định chấp thuận đề nghị này nhằm ngăn chặn Iran phóng tên lửa trên khắp khu vực, gây thiệt mạng cho dân thường vô tội, đặt sinh mạng người Anh vào nguy hiểm và tấn công các quốc gia không liên quan” - ông nói trong một đoạn video đăng trên nền tảng X.

Trước đó, ông Starmer từng không cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh để phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Trước đó, các đồng minh châu Âu đã tỏ ra thận trọng và quan ngại trước các cuộc không kích của Mỹ - Israel nhằm vào Iran. Thay vì chính thức lên tiếng ủng hộ, các nước này kêu gọi các bên kiềm chế, ưu tiên giải pháp ngoại giao và nối lại đàm phán.