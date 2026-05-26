Iran cáo buộc Mỹ vi phạm ngừng bắn, cảnh báo trả đũa; Lãnh tụ tối cao Iran ra lời kêu gọi cộng đồng Hồi giáo 26/05/2026 20:20

(PLO)- Iran cáo buộc Mỹ vi phạm ngừng bắn, cảnh báo sẽ trả đũa; Nổ gần một tàu ngoài khơi bờ biển Oman; Israel tuyên bố tiến hành hơn 100 cuộc tấn công tại Lebanon trong đêm.

Tình hình Trung Đông diễn biến nóng sau khi Mỹ tuyên bố tấn công tự vệ vào các địa điểm của Iran tại eo biển Hormuz.

Iran cáo buộc Mỹ vi phạm ngừng bắn, cảnh báo sẽ trả đũa

Ngày 26-5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper, đồng thời nổ súng vào một tiêm kích F-35 và một UAV khác xâm nhập không phận Iran.

Trong thông cáo, IRGC không tiết lộ thời điểm xảy ra các vụ việc nhưng cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn.

“IRGC cảnh báo trước mọi hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của quân đội Mỹ hiếu chiến, đồng thời coi quyền đáp trả tương xứng của mình là chính đáng và chắc chắn sẽ được thực thi” - hãng thông tấn WANA dẫn thông cáo của IRGC.

Máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ xuất kích từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) ở Biển Ả Rập. Ảnh: X/@CENTCOM

Cũng trong ngày 26-5, Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc IRGC, ông Seyed Majid Moosavi, cho biết lực lượng này sẵn sàng đáp trả sau điều mà ông mô tả là các vi phạm lệnh ngừng bắn của Mỹ trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra.

Viết trên mạng xã hội X, ông Moosavi chỉ trích các nỗ lực ngoại giao hiện nay, cho rằng “đàm phán với kẻ thù chỉ là một sự thua thiệt hoàn toàn”.

Ông nói lực lượng Không gian Vũ trụ – đơn vị phụ trách các chương trình tên lửa đạn đạo chiến lược và UAV của Iran – đang “cảnh giác cao độ, hoàn toàn sẵn sàng cho một phản ứng dứt khoát và nhanh chóng”, đồng thời đang chờ mệnh lệnh cuối cùng từ tổng tư lệnh.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc quân đội Mỹ vẫn tiếp tục các hành động “phi pháp và vô căn cứ” kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Bộ này cho rằng Mỹ đã thực hiện “nhiều hành vi cướp biển” nhằm vào các tàu thương mại của Iran trong vòng 48 giờ qua.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết các diễn biến này xảy ra trong lúc các nỗ lực ngoại giao do Pakistan làm trung gian vẫn đang được tiến hành. Bộ này lưu ý rằng theo quan điểm của Tehran, các vụ việc phản ánh điều mà họ gọi là “thiếu thiện chí” của Washington cũng như việc Mỹ không thực hiện các cam kết của mình.

Bộ Ngoại giao Iran cũng cho rằng các hành động trên đi ngược Điều 2, Khoản 4 của Hiến chương Liên Hợp Quốc và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được ngày 8-4.

Thông cáo đồng thời khẳng định Iran sẽ hành động dứt khoát để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, cảnh báo rằng mọi hành động thù địch nhằm vào nước này sẽ đều bị đáp trả.

Các tuyên bố của Iran được đưa ra sau khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc “tấn công tự vệ” nhắm vào các địa điểm phóng tên lửa và xuồng của Iran đang cố gắng thả mìn ở eo biển Hormuz.

Lãnh tụ tối cao Iran kêu gọi cộng đồng Hồi giáo lên án Mỹ

Ngày 26-5, Lãnh tụ tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei ra thông điệp nhân mùa hành hương Hajj của người Hồi giáo, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “bài trừ những kẻ đa thần” - một khái niệm được sử dụng trong diễn ngôn chính trị và tôn giáo của Iran để chỉ sự phản đối đối với Mỹ và Israel.

Ông cho rằng “quy mô và chiều sâu” của sự phản đối này cần vượt ra ngoài các nghi thức Hajj, đồng thời khẳng định các khẩu hiệu “Đả đảo Mỹ” và “Đả đảo Israel” sẽ tiếp tục vang lên trong điều ông gọi là “cộng đồng Hồi giáo và những người bị áp bức trên thế giới”.

Trong nhiều phần của thông điệp, ông Khamenei đề cập các cuộc xung đột gần đây trong khu vực cũng như các lực lượng đồng minh với Iran trên khắp Trung Đông.

Lãnh tụ tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

Ông Khamenei cũng cho rằng Mỹ đang dần đánh mất vị thế trước đây tại Trung Đông, đồng thời tuyên bố các quốc gia trong khu vực sẽ không còn đóng vai trò là “lá chắn cho các căn cứ của Mỹ”.

Lãnh tụ Tối cao Iran kêu gọi các quốc gia Hồi giáo tăng cường hợp tác và cùng nhau giải quyết những vấn đề mà thế giới Hồi giáo đang đối mặt.

Ông cũng thúc giục những người hành hương Iran tham gia Hajj năm nay trao đổi với các tín đồ Hồi giáo khác về các diễn biến khu vực cũng như điều ông mô tả là “những chiến thắng của mặt trận kháng chiến”.

Nổ gần một tàu ngoài khơi bờ biển Oman

Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) ngày 26-5 cho biết đã nhận được báo cáo về một “vụ nổ từ bên ngoài” xảy ra gần một con tàu cách thủ đô Muscat của Oman khoảng 60 hải lý (111 km), theo kênh Al Jazeera.

Theo báo cáo, một phần nhiên liệu bunker của tàu đã bị rò rỉ ra biển, tuy nhiên, toàn bộ thủy thủ đoàn và hành khách đều an toàn.

Israel tuyên bố tiến hành hơn 100 cuộc tấn công tại Lebanon trong đêm

Ngày 26-5, quân đội Israel cho biết đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào hơn 100 mục tiêu tại Lebanon trong đêm, bao gồm khu vực thung lũng Bekaa và nhiều địa điểm ở miền nam Lebanon, Al Jazeera đưa tin.

Theo phía Israel, các cuộc tấn công nhắm vào kho vũ khí, trạm quan sát và trung tâm chỉ huy do Hezbollah sử dụng.

Quân đội Israel cũng thừa nhận tiến hành một loạt cuộc tấn công tại khu vực Mashghara, nơi hãng thông tấn Lebanon (NNA) đưa tin về ít nhất 12 người thiệt mạng.

Cùng ngày, quân đội Israel cho biết một UAV mang thuốc nổ do Hezbollah phóng đã phát nổ trên lãnh thổ Israel gần biên giới Lebanon. Hiện chưa ghi nhận thương vong.

Về phía Hezbollah, nhóm này tuyên bố đã tấn công lực lượng Israel đang tiến về khu vực Zotar al-Sharqiya bằng rocket, pháo binh và “UAV lao xuống mục tiêu”.

“Vào lúc 8 giờ 45 phút sáng, một xe tăng Merkava đã bị phá hủy bởi UAV cảm tử Ababil và các cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn” - theo tuyên bố của Hezbollah.